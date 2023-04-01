PO網控人力公司毆打員工逼下跪　警急追真相...老闆不忍了喊告

▲▼網傳有家人力公司壓榨毆打員工，還逼下跪，當事人喊冤提告，警方追查中。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲男子阿嘉（化名）受雇太平市一家人力仲介公司，很受林姓老闆照顧，但就是工作中愛玩手機，常害老闆被投訴，阿嘉有天回公司後覺得對不起老闆，當場下跪，這讓老闆和在場員工嚇呆了，老闆知道原因後沒有怪罪和辭退，不料，該段下跪影片竟流傳網路，情節大大加油添醋，指稱老闆是殺過人的流氓，還逼員工賣存摺，太平警方獲報傳喚相關人說明得知並無此事，正循IP位址追查謠言散播者。

有民眾在網路上PO出幾張下跪照片，內容提及有一家人力仲介公司夫妻平時壓榨、體罰員工，員工沒錢就借錢給他們，一旦還不出錢，就逼員工去貸款、賣存摺，前陣子有員工賣存摺被抓，做完筆錄後回到公司，竟遭老闆毆打，老闆娘就坐在旁邊「靠北」那個員工，老闆還自稱他年輕時，曾殺人分屍過，藉此恐嚇控制員工等等。

太平警方得知後立即漏夜調查，通知林姓老闆、下跪男子（阿嘉）及在場員工，初步發現確有下跪情事，但並非壓榨或體罰。

原來，阿嘉工作時不認真，常常滑手機，屢遭業主打電話給老闆投訴，阿嘉覺得對不起老闆，造成公司困擾，有天一進門即下跪表達歉意，在場老闆和員工都嚇一大跳，老闆還拉他起身安慰說「沒事」。

警方表示，林姓老闆的妻子擔任榮譽觀護人，一發現有更生人需要工作，就會提供工作和住宿，而林老闆也沒有前科，遑論是殺過人的流氓。

警方和林姓老闆懷疑應是離職員工上傳影片後，再遭人惡意加油添醋，林老闆和阿嘉已提告妨害名譽，警方正追查IP位址逮人。