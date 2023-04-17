李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網論戰掀背後原因

▲李多慧親切的外表+曼妙舞姿，吸引不少台灣粉絲。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）14日來台連3天應援，吸引不少粉絲進場關注，她也會親切轉發標註她的限時動態。但有眼尖網友發現，李多慧一踏上回韓國的飛機，來台灣工作的限動竟離奇消失。

一名女網友在Dcard「 李多慧限時動態消失了！？ 」為題發文，表示因為她發現李多慧「在台灣上班這三天，都會轉發球迷（粉絲）標記她的限時動態。不過不過，有件事很奇怪，她今天一結束（亦即要回韓國了） 所有的限時動態都消失了！？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧來台連3天應援，掀起一股「李多慧旋風」。（圖／翻攝自「Rakuten Girls」臉書）

原PO也提出想法，「按理來說，限時是24小時後消失。其中包含未滿12小時的轉發…不曉得怎麼都不見了，雖然這幾天陸續看到關於她的負面聲浪 （關於「不是為錢來台灣」、「李多慧C位 solo」等等） 真希望她的親民、她的真誠，是真的。」原PO強調「沒有要引戰，單純想了解有沒有感受相同的朋朋」。

網友看完後，有人認為「為了錢而已」、「誰不是為了錢上班？她還會再來，如果不喜歡頂多下個月別支持就好」；也有人替李多慧喊冤，「妳覺得她有那麼閒 1個1個刪掉嗎？可能是ig的bug啊」、「是被鎖而已吧」、「不懂中文轉發了一些尷尬的東西，被經紀公司提醒了吧？」、「李多慧從4/14第一天就開始轉發球迷的限動，到了4/15凌晨她自己有發一篇，她要發限動結果被ig官方黑畫面，是被鎖而已吧」。

其中，一名長年關注韓國職棒的網友就解釋，「在韓職時就有這樣了，不是說這樣就不真誠啦，她自己也知道轉發的非常多，所以一個階段就會這樣，不然隔天或是下一個活動又一堆，粉絲看版面也會很痛苦吧。從以前她對粉絲的態度都是有目共睹的，而且在ig重複操作同一動作是會被官方查的，我覺得這沒有什麼好質疑的啦。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399