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「1穿搭」被曖昧男嫌騷！妹子超委屈　一票人勸放生：蠻恐怖的

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和曖昧男約會，穿了一款無袖短版上衣，怎料對方竟口無遮攔地評論，說是很色情又很婊，讓她大受打擊。眾人看完一致建議放生，直呼「他講話有夠難聽」、「他是原始人是不是？」

女網友日前在Dcard無奈發文，當天和曖昧男生出門約會，穿了短版的無袖背心，露出一點腰和手臂，怎料對方竟吐槽，這樣穿很情色又很婊，要她以後不要這樣穿，「有點難過，我只是想展現我的好身材給他，不懂為什麼他會這樣覺得。」

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困惑的她忍不住問，「男生眼中這樣穿法真的很色情嗎？路上一堆女生不是也這樣穿的？我不知道該怎麼面對他，我以為的正常穿搭原來在他眼中就是女X子。」

▲原PO穿短版背心被嫌太色情。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO穿短版背心被嫌太色情。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「建議放生，直接說人家很婊有夠沒禮貌欸」、「這是常見穿搭，對方佔有慾太強，應該會是恐怖情人，說得那麼難聽還要在一起嗎？」「認同，不管是出於關心還是不想讓其他男生看到什麼的，直接說人家婊太沒禮貌了」、「儘早下船，妳值得更好的」、「我遇到的一位恐怖情人也是這樣，佔有慾太強，其實也算是辨識對象的關鍵之一，我自己想怎麼穿就怎麼穿，還沒在一起憑什麼約束妳，甚至說很像X子」、「說這種話很難聽，可以放生了」、「建議換一個曖昧對象，講話方式感覺就是普信父權沙豬，嚇死」。

不過，也有人留言緩頰，「個人認為，不希望女友穿太露是一種關心的表現，擔心妳被噁男騷擾，主要取決於男方的態度啦！看他是給建議還是強迫妳這麼做。」

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