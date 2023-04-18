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Sealy席伊麗床墊睡出優質生活　專利技術創造「舒適承托耐用」

▲▼Sealy,席伊麗,床墊,OAB,專利,舒適,承托,耐用。（圖／業務提供）

▲美國知名床墊品牌Sealy席伊麗，透過與骨科醫師合作加上專利技術，打造出讓人體放鬆舒眠的的頂級床墊。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

人一沒睡好，整個人超倦怠，哈欠連連又有黑眼圈，不只是氣色憔悴，還會立刻影響工作表現、上課專注度，當身體疲累、精神不佳，不管做什麼事都意興闌珊。雖然睡不好的原因百百種，但床墊好壞絕對是關鍵！太軟、太硬都不行，透氣度不夠、睡沒多久就變形，也會讓睡眠品質下降；真的好想要像動畫一樣，躺在猶如雲朵般舒適的床上，讓全身重量都被溫柔托起，身體放鬆自然能舒服沉浸夢鄉、消除疲勞。超過140年歷史的美國床墊品牌Sealy席伊麗，與知名骨科醫生合作，透過Sealy獨家人體模型模擬實驗，研發專利技術，百年來不斷地創新，堅持打造出具備「舒適、承托、耐用」三大原則的優質床墊，讓人睡得安穩舒適，也因此成為許多高級五星級飯店的御用床，超多人表示「睡過之後就回不去了」，只想買回家天天躺。

多數人都知道要睡在有足夠支撐力的床墊上，才不會睡醒之後還是腰痠背痛，Sealy席伊麗床墊之所以能讓人睡得好滿足，就在於實現了「舒適、承托、耐用」原則；集結著名的脊柱研究領域專家組成的「骨科諮詢委員會（OAB）」，協助設計開發了美姿承托標準、專利彈簧等床墊技術，讓Sealy席伊麗床墊擁有獨樹一幟的科學立基點。OAB的醫師專家們發現床墊的「硬度和承托」有益於睡眠，睡覺時身體脊椎維持自然平直，像是與站立時的體姿一致，才能讓肌肉適當放鬆得到完整休息。

▲▼Sealy,席伊麗,床墊,OAB,專利,舒適,承托,耐用。（圖／業務提供）

▲Sealy席伊麗床墊以「舒適、承托、耐用」原則打造，良好支撐力讓人睡得好滿足。

為此，Sealy席伊麗團隊開發「美姿感應彈簧」，躺上床，先感受到間距較緊密的上層線圈提供漸進式支撐，底層大間距線圈給予穩固強力承托，反向並排則讓每個彈簧之間更加穩定，體感當然更享受；鈦合金材質的彈簧還比一般碳鋼彈簧更輕巧、堅固，且能維持高效能，相當耐用。另外Sealy席伊麗在床墊中段添加「釋壓感應冷凝記憶膠」等高科技舒適層，替平時最易痠痛的肩頸到腰臀處提供支撐與服貼度，用超減壓睡感呵護你的身體，幫助恢復元氣。

睡飽飽加上賴床實在太幸福，但躺久了就知道，這種夢幻境界必須要建立在床墊具備良好散熱，不會造成皮膚體感壓力，還能減少其他例如來自枕邊人干擾的情況之下才能達成。Sealy席伊麗床墊的「智慧感溫表布」，可以自動因應溫度做出適當的表布散熱以及降低濕氣等調節，搭配多層的優質泡棉層，讓人怎麼睡都好舒爽；還採用了最新的透氣護邊與減壓緩衝底板，緊鎖住內部彈簧結構，因此有效降低干擾、增加睡眠面積，並延長床墊使用壽命，在翻身下床等常見狀態下，枕邊人照樣熟睡不會被驚動。

▲▼Sealy,席伊麗,床墊,OAB,專利,舒適,承托,耐用。（圖／業務提供）

▲Sealy席伊麗床墊使用釋壓感應冷凝記憶膠、智慧感溫表布等專利技術，讓床墊睡起來體感更舒服。

Sealy席伊麗協同OAB專家團隊一次次革新開發，藉由發展Sealy人體模擬實驗（SAM），準確模擬真實人體並收集睡在床墊上的身體姿態數據，來確保身體各部位參考點之間的相對位移或角度，符合骨科醫學專家定義的範圍，使床墊達到承托高標準；測量並改善體感壓力、散熱效果等可能造成不適的狀況，避免睡夢中潛意識輾轉反側；也針對產品進行一系列嚴苛的疲勞測試，來模擬多年的實際使用情況，以提高床墊耐用度，十年保用期讓人安心睡不怕壞。

席伊麗亞太區董事總經理Simon Dyer表示「我們強調功能性和美觀性上都要更加卓越、非凡且超群」，以「舒適、承托、耐用」作為研發定義三原則，就是Sealy席伊麗使人能擁有充足且高品質睡眠的秘密，而且至今都在不斷創新的路上，像是電動床，除了備齊頂級床墊優點於一身之外，只要遙控器一按，床身就能順應身體曲線及不同姿勢，細微調整彎曲出專屬完美角度，良好的貼身支撐能輕鬆躺在床上滑手機，不必擔心姿勢問題導致脖子肩頸僵硬和腰痠；再加上動動手指就能召喚出震動按摩功能，讓入手民眾笑說「有了電動床真的可以一天到晚都賴在床上追劇、玩手遊了！」專為電動床所設計的「自動校正護邊設計」不僅穩定床緣，也幫助調整床墊彎曲角度不易壞。

▲▼Sealy,席伊麗,床墊,OAB,專利,舒適,承托,耐用。（圖／業務提供）

▲席伊麗電動床同樣擁有「舒適、承托、耐用」優點，又能隨心調整角度，很符合現代人的生活需求。

結合了舒適、承托且耐用的席伊麗床墊，讓全球頂級連鎖飯店如新加坡濱海灣金沙酒店、澳門威尼斯人酒店、台北寒舍艾美酒店等等，都指定選用，以期帶給住客最佳的睡眠品質，「睡過就知道好」，數百萬的愛好者遍布世界各地，內行人、追求生活質感的人，當然不想只擁有席伊麗床墊幾天，而是到門市試躺選購帶回家，天天一夜好眠到天明。

為了讓來店顧客體驗更好的試躺過程，席伊麗精品館獨家為消費者量身打造「五感體驗尊榮服務」，現場展示床款在表布、緹花、提把等細節講究設計，豐富視覺感；保持床款準確的睡感體驗，在試躺中直接地觸碰到舒適且有質感表面的觸覺感；試躺過程播放悠揚樂曲，讓顧客能放鬆自在體驗，並聆聽顧客意見反饋的聽覺感；維持店內芳香所採用頂級天然精油香氛，營造放鬆且愉悅的試躺空間的嗅覺感；為來店客群貼心準備精緻咖啡茶水、點心的味覺感。從五感出發，席伊麗不僅限於顧客服務關係，更貼心將來店消費者當成朋友，打造近乎於家的舒適放鬆空間。

席伊麗精品館試躺
席伊麗官方網站
3D虛擬展間線上體驗

▲▼Sealy,席伊麗,床墊,OAB,專利,舒適,承托,耐用。（圖／業務提供）

▲Sealy席伊麗精品館內備有多款床墊供民眾試躺挑選，還會有門市人員專業親切講解。

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關鍵字：

Sealy席伊麗床墊OAB專利舒適承托耐用

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