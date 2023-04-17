台灣深海魚新發現　農委會水試所發表珍稀物種「尖吻無線鰨」

▲水試所發現棲息於深海的無線鰨新種「尖吻無線鰨」。（圖／農委會水試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會水產試驗所繼2021年發表5種西太平洋淺海的無線鰨（音同塌）後，今（17日）宣布，又發現一個棲息於深海的無線鰨新種。因該新物種擁有較方尖的吻部，故命名為尖吻無線鰨(Symphurus oxyrhynchus)，相關報告已於2022年9月正式於國際分類學期刊Zootaxa刊出。

水試所指出，無線鰨屬(Symphurus)是一群不具側線的中小型比目魚，在分類上屬舌鰨科(Cynoglossidae)，即一般俗稱為牛舌及龍舌的鰨沙魚類。無線鰨廣布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從淺水至1500公尺的深海。包含本次發表的尖吻無線鰨，目前全球的無線鰨約有87種，而其中有10個物種由目前在水試所服務的李茂熒博士所命名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水試所表示，尖吻無線鰨為相當珍稀的物種，目前僅記錄2尾標本，李茂熒走訪台日各博物館檢視樣本時注意到它們和其他無線鰨具計數形質上的差異，從而確認該2尾標本應為無線鰨新物種。

水試所說，該二尾標本分別採自日本的土佐灣，以及台灣的小琉球南方海域718至852公尺深的深海，由研究船以拖網捕獲。與研究船所能採樣的深度相比，一般的深海底拖漁船通常只能在600公尺以淺的漁場作業，漁獲的深海魚類也僅限於分布在200至600公尺深的物種。未來若要進一步瞭解尖吻無線鰨的族群量、生態及分布等各項相關資料，仍需仰賴研究船針對台灣周邊深海進行更全面的探勘。