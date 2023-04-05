水試所成功開發「綠能養蝦」模式　節水又改善白蝦體色　

▲利用生物絮凝養殖技術高密度養殖白蝦，節省水資源之利用。（圖／農委會水試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應氣候變遷、配合漁電共生政策，農委會水產試驗所東港生技研究中心投入白蝦綠能養殖新產業模式研究，解決設施下可能遭遇潔淨用水不足、白蝦體色偏白及不耐緊迫等問題，建立設施化養殖技術模組，提供養殖業者進行光電投資前的評估參考。

水試所東港中心表示，白蝦為我國重要經濟養殖蝦種，2021年產量為9882公噸，產值達新臺幣20億元，但受限疾病及氣候變遷等問題，目前國內白蝦生產量尚不足所需，2021年我國進口2萬4666公噸的白蝦，國內生產量僅達需求量29 %，若能提高蝦類養殖產量，不僅能補足生產需求量，也可降低碳足跡。

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水試所東港中心從2年前，開始進行白蝦綠能養殖新產業模式的開發，充分應用光電設施的防疫優勢、循環水設施的節水及水質處理技術，使養殖水體有效循環淨化再利用，達到節省水資源之目的，改善潔淨水源短缺問題，以及應用飼料配方技術，改善白蝦體色來提高市場接受度，也提升產品價值。





▲水試所應用飼料配方技術改善白蝦體色來提高市場接受度（圖／農委會水試所提供）

水試所東港中心指出，為因應氣候變遷，政府正積極推廣綠能養殖，屋頂型的太陽光電結合設施養殖的共構模式是發展契機，不僅提升單一土地面積生產價值，且設施養殖條件較穩定，可降低外界環境對養殖生物的影響，並具生物安全和防疫優勢，有效提升蝦類養殖經濟效益。

水試所東港中心表示，未來將持續開發白蝦結合生物安全防疫的設施養殖模組，並與產業接軌推廣養殖，同時建立產業輔導機制，有效解決光電產業面臨的困境，以促進白蝦設施養殖漁電共生產業健全發展。