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社會 社會焦點 保障人權

扯！國道2號驚見「一整排機車」　網歪樓：每車一對男女像聯誼

▲國道2號驚見1排機隊行駛路肩。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲國道2號驚見1排機隊行駛路肩。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

國道2號西向13公里路肩16日傍晚驚見一排7、8輛普通重型機車行駛，警方據報派遣巡邏車攔查，但機車隊伍行駛約1分多鐘即由南桃園交流道駛離國道，目前正循線追查中。目擊民眾貼網表示「這群上國道太扯了吧」，網友回，「太離譜了」、「真的超誇張有7、8部車」、「又要唬爛說導航按到汽車模式」、「該不會是環島吧」、「覺得是大學生跟車」、「感覺是聯誼，每車都是一對男女」。

▲▼7、8 部機車雙載，行駛約不到2分鐘後即從交流道駛離。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼7、8 輛機車雙載，行駛約不到2分鐘後即從交流道駛離。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼7、8 部機車雙載，行駛約不到2分鐘後即從交流道駛離。（圖／記者楊熾興翻攝）

國道公路警方表示，昨日17時41分許，接獲有關多部普通重機疑似誤上國道2號公路西向13公里，立即派遣巡邏車前往攔查，另通知交控中心上游CMS字幕提醒用路人注意前方狀況。經由CCTV監看，機車行駛約1分多鐘後隨即由南桃園交流道駛離國道，目前依現有資訊循線追查。

國道警察呼籲，機車為不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制之道路之車輛，若違法行駛行駛或進入者，將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰，呼籲用路人如有行經該路段並錄下該時段機車行駛國道影像，可至本局國道公路警察局全球資訊網線上檢舉交通違規專區上傳影像，以利後續舉發。

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