解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦　央視記者：戰術動作向其接近

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》今（9）日午間陸續釋出解放軍「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」第二日的相關軍演影片。其中，解放軍海軍054A型護衛艦「徐州艦」（舷號530）在台灣東部外海與國軍濟陽級巡防艦宜陽艦（舷號FFG-939）目視相距僅5浬，並採取戰術動作向宜陽艦靠近。

▲從徐州艦上看到的宜陽艦。（圖／翻攝央視）

根據搭乘徐州艦的《央視》記者李駿描述，他在9日上午時，所處的位置是台灣以東海域，目視大約5浬處，是台灣的艦艇宜陽艦，「徐州艦正實施戰術動作，向其機動接近。」

▲解放軍海軍徐州艦「目視」國軍宜陽艦。（圖／CFP）

公開資訊顯示，徐州艦為054A型護衛艦首艦，在2006年下水，2008年列裝服役。054A型護衛艦外型與054型護衛艦相仿，但火力較為強大，配有四組八連裝垂直發射系統單元，每個單元可跟蹤8個目標，以紅旗-16防空導彈為主。此外，主砲則是採用大陸自製的PJ26型單管76mm隱身艦砲。另有H/PJ-12型7管30mm艦炮（730型）在煙囪兩側。

至於國軍的濟陽級巡防艦宜陽號則是由美軍在1998年移交，1999年服役，由於具備優越的遠洋反潛能力，因此將其母港配置在蘇澳港，便於在台灣東部太平洋一帶負責巡防、反制潛艇等任務。宜陽艦配有一門Mk42 127mm54倍徑艦炮，一座MK 116八聯裝飛彈發射器，一具MK 15方陣快砲及10枚標準一型飛彈和魚雷發射管等裝備。