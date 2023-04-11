　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

▲▼告五人環島之星迪士尼列車套票。（圖／易遊網提供）

▲環島之星迪士尼主題列車。（圖／易遊網提供）

記者李姿慧／台北報導

全台超夯迪士尼主題列車「台鐵環島之星夢想號」攜手華信航空、易遊網，推出環島加離島的陸空雙行，旅客搭台鐵「環島之星夢想號」到台東後，還可享受綠島、蘭嶼跳島行程，回程再搭華信航空班機從台東到松山，台鐵也宣布加碼列車套票買3送1，優惠快閃8天，限定6月底前出發。

​台鐵「環島之星夢想號」112年1月19日首航以來，吸引許多喜愛迪士尼系列主題列車之旅客購買套裝遊程或體驗套票，話題熱度不減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵再宣布「環島之星夢想號」協力廠商易遊網首度攜手華信航空，推出結合陸空交通深度暢玩東台灣的主題企劃。旅客可搭乘台鐵「環島之星夢想號」，體驗全台最歡樂迪士尼主題列車，回程也能搭華信航空最新一代ATR72-600客機翱翔天際，俯視美麗台灣寶島海岸線，滿足陸空雙行體驗，並讓旅客有更充裕時間深度探索漫遊花東土地。

▲▼「環島之星夢想號」攜手華信航空，結合陸空交通打造東台灣深度漫旅。（圖／易遊網）

▲環島之星迪士尼主題列車。（圖／易遊網提供）

台鐵表示，此次陸空雙行推出套裝行程體驗，旅客去程搭乘「環島之星夢想號」，單獨體驗陸空旅行或挑戰一日玩台東都可以，回程再搭乘華信航空由台東飛抵松山，12支北中南出發主題遊程商品，且兩人成行、天天出發，在「環島之星夢想號」抵達台東後，就可開啟東台灣深度遊，享受綠島和蘭嶼跳島行程，探索太平洋上純淨絕美島嶼。

台鐵「環島之星夢想號」號稱如移動式鐵道樂園，即日起至8月31日每日順、逆行兩車次自台北站出發，全台停靠21個站點。台鐵表示，為迎接疫後旅遊市場，即日起至4月17日止，加碼推出限時列車體驗套票買3送1的快閃活動，共計超過40個區段可選擇，出發日限6月30日前。另暑假檔期預計將於5月份開放訂位搶購。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
救護車鳴笛　台南大媽「螃蟹式」硬擋！被迫要讓她
蛇蠍人妻勾25歲小王殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審出爐
陸21歲網紅「飆重機」車碎人亡　生前脫口1句恐怖成真
9歲男童左胸腫大高燒　醫看切片「癌細胞轉移多處」
快訊／地下停車場大火！　2轎車被燒毀
快訊／新戲還在拍　韓26歲女星陳屍家中
開發金「摔不破保溫杯」亮相！　想領要把握明天
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人　創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

傳凍結與美高層對話　陸：中美關係遭遇困難「責任不在中方」

民進黨：肯定立院朝野譴責中共軍演　暴露威權本質

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

「直線7秒」住家版！窄巷內1幕眾人酸：原來路考項目真有其事

防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

獨／創校56年！北市文德女中確定停招　教育局近日公告

嘉義鐵路高架出土2500年前遺址！2具白骨年齡曝光

飛日韓來回2000元！今10:00開搶

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

資安專家揭「李毓芬粉專」貓膩：91%假帳號

阿嬤託夢要遷墳！子孫嫌麻煩不遷…下秒見1幕嚇傻

更多熱門

相關新聞

即／男闖台鐵平交道　遭自強號撞擊卡車底

即／男闖台鐵平交道　遭自強號撞擊卡車底

台南市仁德區文華路二段平交道，10日晚上6時18分許傳出死傷事件，台鐵保安站至台南站間發生1名男子闖入，遭自強號列車撞擊後卡在車底，台南市消防局派員搶救傷者脫困，以救護車送成大醫院救治。

台鐵死傷事故！保安－台南單線行車

台鐵死傷事故！保安－台南單線行車

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦 央視記者：戰術動作向其接近

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦 央視記者：戰術動作向其接近

解放軍環島軍演第二日最新畫面：火箭軍夜間機動轉場實施第二輪打擊

解放軍環島軍演第二日最新畫面：火箭軍夜間機動轉場實施第二輪打擊

關鍵字：

台鐵環島之星夢想號迪士尼主題列車華信離島環島買3送1

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面