台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

▲環島之星迪士尼主題列車。（圖／易遊網提供）

記者李姿慧／台北報導

全台超夯迪士尼主題列車「台鐵環島之星夢想號」攜手華信航空、易遊網，推出環島加離島的陸空雙行，旅客搭台鐵「環島之星夢想號」到台東後，還可享受綠島、蘭嶼跳島行程，回程再搭華信航空班機從台東到松山，台鐵也宣布加碼列車套票買3送1，優惠快閃8天，限定6月底前出發。

​台鐵「環島之星夢想號」112年1月19日首航以來，吸引許多喜愛迪士尼系列主題列車之旅客購買套裝遊程或體驗套票，話題熱度不減。

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台鐵再宣布「環島之星夢想號」協力廠商易遊網首度攜手華信航空，推出結合陸空交通深度暢玩東台灣的主題企劃。旅客可搭乘台鐵「環島之星夢想號」，體驗全台最歡樂迪士尼主題列車，回程也能搭華信航空最新一代ATR72-600客機翱翔天際，俯視美麗台灣寶島海岸線，滿足陸空雙行體驗，並讓旅客有更充裕時間深度探索漫遊花東土地。

▲環島之星迪士尼主題列車。（圖／易遊網提供）

台鐵表示，此次陸空雙行推出套裝行程體驗，旅客去程搭乘「環島之星夢想號」，單獨體驗陸空旅行或挑戰一日玩台東都可以，回程再搭乘華信航空由台東飛抵松山，12支北中南出發主題遊程商品，且兩人成行、天天出發，在「環島之星夢想號」抵達台東後，就可開啟東台灣深度遊，享受綠島和蘭嶼跳島行程，探索太平洋上純淨絕美島嶼。

台鐵「環島之星夢想號」號稱如移動式鐵道樂園，即日起至8月31日每日順、逆行兩車次自台北站出發，全台停靠21個站點。台鐵表示，為迎接疫後旅遊市場，即日起至4月17日止，加碼推出限時列車體驗套票買3送1的快閃活動，共計超過40個區段可選擇，出發日限6月30日前。另暑假檔期預計將於5月份開放訂位搶購。