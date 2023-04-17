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牛仔褲已退流行？網曝日年輕人早不穿：韓國歐巴改穿這款

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一名網友疑惑牛仔褲是不是退流行了。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於穿衣風格，每個人有各自的審美觀念。一名網友表示，他發現在路上愈來愈少人穿牛仔褲，大家都穿工作褲或休閒褲，讓他疑惑「牛仔褲是不是退流行了？」引發網友2派論戰，有人認為牛仔褲已退流行，連日本年輕人都不穿了，但也有人說牛仔褲是經典不敗的單品，是必備的穿搭之一。

原PO在PTT以「只有我發現沒啥人穿牛仔褲了嗎？」為題發文，表示現在越來越少穿牛仔褲，大家多數穿工作褲、休閒褲，而牛仔褲「剩下女生提臀緊身穿，以及外籍移工，或是工人在穿而已」，詢問大家「有人也有發現嗎？」

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貼文掀起網友們的論戰，大家各自有不同的想法，不少網友認同原PO說法，「夏天穿根本熱爆」、「牛仔褲在搭配上真的比較受限」、「以前是木村冠C帶動潮流，現在韓國歐巴都穿緊身縮口七分褲」、「穿棉褲運動褲比較舒服」、「以前是流行，現在是復古風才穿牛仔褲」、「女人流行穿lulu瑜珈褲出門吧」、「日本年輕人早就不穿了 自己google一下」、「以前是木村、冠C帶動潮流，現在韓國歐巴都穿緊身縮口七分褲」。

但也有人持相反意見，「ig上不是一堆？你周遭是發胖穿不下的世界？」、「台男對服飾敏感度極低真的不能當指標」、「參考女性比較準，單寧喇叭褲又回來了」、「我外出長褲都是牛仔褲」、「我們工業區一堆人穿，你住哪啊」、「牛仔褲有寬版不是只有窄合身，刷色好看的復古寬版非常多」。

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