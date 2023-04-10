方臉男「手持大鐮刀」街頭開殺！多人倒地死者有孩童　正面照曝光

▲廣東普寧疑發生隨機殺人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東普寧近日疑發生隨機殺人事件。網傳多段影片顯示，一名黑衣方臉的男子手持一把大鐮刀，當街隨機殺人。據網友在社交軟體爆料稱，死傷者中有3名兒童，隨後男子搶奪電動車逃逸。也有網傳消息指，該「鐮刀男」已被警方當街擊斃。

據網上流傳影片所見，一名穿黑色上衣的男子手持鐮刀和紅色塑膠袋在街頭出沒，期間襲擊2名兒童，其中一名倒下，另一名孩子成功逃脫。逃跑後，男子又向另外一名兒童施襲。隨後，「鐮刀客」在紅綠燈前向電動車司機施襲，有說法稱他最後搶走電動車離開。畫面一度十分混亂，現場聚集多人圍觀。

不少網友留言稱，「那個脖子那麼深的傷口，太恐怖了」、「我不敢看，匆匆一眼過」。

▲網傳兇手已經被擊斃。（圖／翻攝自微博）

網傳消息稱，「嫌疑犯在後壇砍傷3小孩後跑到城東中學路口，搶劫一輛電動（車）逃逸，現未抓到，大家注意安全並留意以下信息：黑色外套後面白色LV標誌，灰色褲，手持鐮刀，駕駛藍色電動。」隨後，又有消息傳出，該「鐮刀男」已被擊斃。

目前，微博「普寧」關鍵字下有許多網友討論該事件，網友驚呼，「太可怕了，是不是精神病報復社會」。目前，未見有大陸官方和媒體通報及報導。