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社會 社會焦點 保障人權

人在做iPad在看！曾格爾教戰富商掩不倫　正宮全掌握

曾格爾近日再度出發攀登聖母峰。（翻攝自曾格爾臉書）

▲曾格爾近日再度出發攀登聖母峰。

圖文／鏡週刊

有「登山女神」之稱的曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，導致形象重挫，她日前高調反擊，要求元配勿顛倒是非。本刊取得岳姓元配提告的訴狀截圖，顯示陳姓富商與曾格爾在三二行館過夜隔天，不但提醒曾要吃事後藥，二人在得知東窗事發後，曾格爾還以以iMessager教戰人夫，「一定要導向是誤會」，結果一切都被正宮透過雲端連動的iPAD全程掌握。

本刊掌握，岳姓元配提告的訴狀顯示，曾格爾與陳姓富商不倫戀被元配發現後，兩人曾透過iMessage互傳訊息，演練如何統一對外說詞，人夫先跟曾格爾說：「如果真是這樣的話，請說當晚我們吃完三小時的飯，你就回去了…」、「好啦，我先趕快把我們通話全部刪掉，我忘了這個號碼也是她（元配）申請的。」曾格爾還教說：「你就說我後來臨時有事然後取消，只有在外面喝一杯咖啡，因為也沒時間。其實很好講，稍微冷靜下來想一下，很多方式可以說」、「你一定要導向是誤會」等，這些「教戰對話」已形同勾串。

▼曾格爾和人夫在東窗事發後，串供想導向兩人只有吃飯。

【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

▼曾格爾教戰人夫一定要把事情導向是誤會。

【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

▼人夫提醒曾格爾要買藥吃，曾格爾還提醒要刪除訊息。

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此外，陳姓富商還傳訊提醒曾格爾：「昨晚沒防護，記得買藥吃」，曾則回：「一定要刪這個訊息喔。」

▼人夫陳姓富商喜愛運動，保養得宜，看不出年紀已近六旬。

人夫陳姓富商喜愛運動，保養得宜，看不出年紀已近六旬。（翻攝自陳姓富商臉書）

岳姓元配在訴狀自承，一定是蒙上天憐憫，即使老公刪掉iPhone的對話，但因手機與家中的iPad同步，她才得以得知真相，不被勾串的說詞矇騙，也因此更加印證二人同宿三二行館的事實。

為了證明自己的說法屬實，岳姓元配更提供自己和腥夫以Whats App對質的對話紀錄，並向法院聲請保全腥夫與曾格爾入住三三行館當天及隔天退房的監視錄影畫面，但最後三二行館以保護客戶隱私為由拒絕提供。

▼曾格爾的父親曾國良（中）出庭作證稱女兒有回家，並未留宿三二行館。

曾格爾的父親曾國良（中）出庭作證稱女兒有回家，並未留宿三二行館。（顏凡裴攝）

針對曾格爾矢口否認曾與陳姓富商過夜，岳姓元配日前在臉書表示，「曾格爾已經摧毀我的家庭，我實在無法理解她為何還能公然用謊言傷害我與我的公司的聲譽，我不知道她是否已經習慣活在謊言的世界？」並公布17張和曾格爾的對話截圖，將提告捍衛聲譽。

對此，曾父出庭後受訪直呼，女兒被「二個加起來一百多歲男女惡整」，限時要求兩人一個月內撤告，否則不排除提告，曾父更直言女兒是遭到陳姓富商夫妻仙人跳。

針對人夫在出庭作證和曾格爾有親密接觸，曾格爾回應表示，上次對方公開說有發生關係，而這次對方陳姓人夫出庭作證，又改口說 有接觸但沒有性行為，也沒有同住，證詞都有書記紀錄，「岳啟儒(指正宮)他們主動靠近我，現在卻提出 損害賠償告訴，我沒拿他們的任何錢，銀行查詢都能證明，更不可能跟那男的發生關係」。

曾格爾並提供對話截圖指出，正宮早就在私訊中威脅她，「我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」要脅要以公關專長對付她，曾格爾說：「他們是真正的惡劣，至今我從來沒有主動要跟任何人有爭執，爬山的時間都不夠了。」

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