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社會 社會焦點 保障人權

爸出門「壯陽藥都會少」！兒衝按摩店驚見肉色纏抱…小三嗆：你能怎樣

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲台中一名人夫偷吃按摩妹，還被兒子目擊衣衫不整的樣子，遭妻子提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名人夫偷吃按摩妹，還被兒子目擊自己裸上身與小三在按摩床上擁抱的一幕，正宮得知後心碎不已，決定向丈夫及小三求償精神撫慰金50萬元，日前法院判決出爐！

正宮主張，丈夫從2022年2月開始就頻繁出入按摩館，同年4月22日她接到不明男子通知，丈夫在按摩館內，隨即叫大兒子去按摩館找丈夫，當兒子進入按摩包廂內時，當下即目睹丈夫與小三兩人赤裸上身、衣衫不整的模樣。姦情曝光後，丈夫變本加厲，每天前往按摩館，甚至半夜偷跑出去過夜，一路到凌晨才回家，且夫妻倆已沒有任何性行為，但她卻在房間內發現威而鋼等壯陽藥物，每次只要丈夫出門後，壯陽藥都會少，顯然丈夫與小三有發生性行為。

此外，小三更囂張在大兒子的臉書下留言，「你好，我是XXX，我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了他愛我，他還開店給我做你能對我怎樣，他時常在店這邊。有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」」並留下店址，又在個人臉書感情狀態更新為「穩定交往中」，並貼出丈夫的照片，寫下「我最愛的男人」，心情狀態標註為「覺得戀愛ING」。

正宮見狀心碎質問丈夫，人夫先是編織謊言否認，之後才下跪坦承，確實出資讓小三開按摩館。正宮表示，事件發生後，丈夫索性每天與小三一同用餐生活，宛如過起同居生活，讓她精神大受打擊須前往身心科就診，決定向丈夫及小三提告求償50萬元精神撫慰金。

對此，人夫與小三辯稱，兩人只是按摩店的員工與常客角色，並沒有任何踰矩行為，臉書臉文則是遭人盜帳號，否認侵害正宮配偶權，但法院勘驗相關事證後，不採信其說詞，判2人應連帶賠償正宮40萬元，全案仍可上訴。

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