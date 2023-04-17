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軍校生「偷帶手機3次」被退學　打贏行政訴訟又告40萬國賠

▲手機（圖／CFP）

▲軍校生被抓包3次帶手機遭退學，打贏行政訴訟再提40萬國賠，結局悲劇了。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名呂姓男子在就讀空軍航空技術學院時，被抓到3次違規攜帶智慧型手機，因累積記滿3大過被開除學籍，氣得他決定提告行政訴訟，最後也成功恢復學籍，但不久後他考上警察特考，又主動申請從航技退學，並以行政訴訟勝訴為由，向航技請求40萬元國賠。對此，法院審理後，認為呂男請求無理，判處呂男敗訴。

根據判決書指出，呂男原本就讀空軍航空技術學院航空通訊電子系雷達工程組，原定於2019年6月28日畢業，畢業後即應授予少尉軍銜，但他在就學期間2018年2月5日被發現，在校區內使用未經核准之智慧型手機，同年3月8日又被抓到攜帶未經核准之智慧型手機，因此被記大過1次處分。

事隔1年後，呂男2019年2月再次偷次把未經核准之智慧型手機帶進教室，並在教室中開啟熱點（行動無線基地台），連接筆記型電腦上網。航技認為，呂男已屬第3次違反資安規定，遂以其性情頑劣、累犯過失屢勸不改為由，加重處罰予以大過2次處分，呂男也因此累積記滿3大過被開除學籍。

呂男被開除後相當不滿，決定提告行政訴訟，並主張他當時是班代，為把老師交付的作業傳給同學，以利考試準備，才會開啟手機熱點連接到電腦。對此，高雄高等行政法院審理後，認為呂男行為雖然違反校規，但其動機尚屬良善，認為校方處2大過有違比例原則，判處撤銷處分，呂男因此得以恢復學籍。

航技不服判決提出上訴，不過在上訴審理期間，呂男考上警察特考，於2020年4月20日向航技申請退學，航技也因此撤回上訴，行政訴訟以呂男勝訴確定。呂男事後又主張，他原本2019年6月畢業，畢業後應被授予少尉軍銜，卻因航技的違法處分，造成他任軍職權利受損，認為航技應賠償他，2019年6月畢業後，至2020年4月間的少尉薪水，請求國賠共40萬9646元。

對此，橋頭地院法官認為，儘管呂男贏得行政訴訟，但校方行政處分適當與否，與校方是否構成職務上之侵權行為，原屬兩事，呂男確實有違規攜帶未經核准之智慧型手機進入教室，學校知情後依校規處分，並無違反懲處規定，也無故意或過失侵害呂男任軍職之權利，審酌後判處呂男敗訴，全案可上訴。

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