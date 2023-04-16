轟藍沒收初選「開民主倒車」　張亞中：當總統讓台成非戰和平區

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫3月22日拍板採行「徵召制」，讓提倡「初選制」的孫文學校總校長張亞中痛失參選機會。張亞中今（16）日表示感到「很遺憾、很痛心」，直言黨中央「沒收初選」，痛批此舉違反民主精神、少數人決策、密室操作，而且讓候選人缺乏正當性、開民主倒車。此外，他也提出總統「兩輪投票制」、立委「單一選區兩票聯立制」、「九二理解」、「非戰和平區」等政見。

張亞中今天自行舉舉辦「明天以後：治國理念政策說明會」，他表示，今年初宣布參選國民黨總統候選人提名，但是很遺憾、很痛心，黨中央卻沒收了民主制度應有的初選，而是直接採用黨中央徵召，徵召誰由黨中央說了算，違反民主精神、便宜行事、少數人決策、密室操作、難以服眾，而且讓候選人缺乏正當性，這是開民主倒車，更是不尊重基層黨員、自毀長城的一種作法。

張亞中說，他個人完全不認同徵召，而他也多次盡了忠言。不過他也說，既然沒辦法改變黨中央的徵召決定，而且在黨中央徵召人選還未定案、徵召辦法也還未公布之前，所以決定自辦政見發表會，讓國人能夠了解他的看法，讓大家了解國家的問題何在，了解要用怎樣的理念來治理國家。

張亞中接著提到國家憲政問題，他痛批當今選舉制度只保障大黨，而忽略了少數的聲音。他強調，少數的聲音往往是進步的力量，但民進黨如今卻是「民主專制」，壓制少數的聲音。為此，他提出總統「兩輪投票制」，以及立委「單一選區兩票聯立制」，以提高小黨的參政機會。

針對兩岸關係，張亞中則提出「九二理解」，他直言「一中各表」在大陸並沒有共識，所以如果國民黨死抱著「九二共識、一中各表」不放，就只能處理事務性的問題，這會讓國共內戰無法結束，無法創造真正的和平。

張亞中強調，如果當選總統，會把台灣定位成「非戰和平區」，並提出4項承諾：第一、台灣不會分裂中國；第二、認同台灣人也是中國人；第三、不讓台灣成為外國軍事基地；第四、台灣僅在自衛時才使用武力。