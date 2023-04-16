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大陸 大陸焦點 特派現場

雜技女演員「高空當眾墜亡」！極速下落砸地畫面曝　全場目睹尖叫

記者鄭思楠／綜合報導

安徽宿州埇橋區蒿溝鎮15日晚發生一起驚悚墜亡事故，現場影片全網瘋傳。當時，在一場戶外演出現場，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落，下秒重砸到舞台上。現場觀眾全部目睹慘案發生一刻，當場嚇瘋尖叫。4月16日，蒿溝鎮人民政府回應，該女演員經搶救無效身亡，多部門介入調查。

綜合陸媒報導，多段影片顯示，當時，表演高空雜技的2名男女演員抓住吊環，被吊車吊到半空。升空過程中，女演員突然從空中墜落至舞台上，現場觀眾發出陣陣驚呼聲。

發布影片的網友稱，這是4月15日晚上發生在安徽宿州埇橋區蒿溝鎮尹樓村一場演出現場的事，事發後受傷的女演員被緊急送往醫院救治。

▲女演員表演時高空墜亡 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女演員表演時高空墜亡 。（圖／翻攝自極目新聞）

據悉，死者出生於1986年。蒿溝鎮人民政府工作人員回應，「從影片拍的那個情況來看，是沒有繫安全繩的，底下也沒有什麼其他的安全措施。」工作人員稱，該活動並非政府部門舉辦，「是個人以個人名義和他們這個演藝公司簽的合約。」

「協議上好像是明確說如果出現任何安全事故的話，是由演藝公司來負責的」，前述政府工作人員稱，該場演出經過了報備，「我們埇橋區的上一級政府，還有文旅局這邊都第一時間介入了，正在調查事故原因。」

據《新京報》報導，蒿溝鎮政府工作人員表示，這名雜技演員經搶救無效死亡。據悉，該演出活動由個人組織，原計劃表演時間為2天，目前已被叫停。

▲女演員表演時高空墜亡 。（圖／翻攝自極目新聞）

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