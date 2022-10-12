學校把草皮當井蓋！國小生一腳踩穿「墜7m深井」亡　家長見屍哭癱

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安曲江第五小學一名學生8日在校內上採摘課時，意外墜入7公尺深的井道中，經搶救無效死亡。網傳一段家長坐地痛哭的影片，令人心疼。死者父親質問學校，明知道有一個深井卻沒有井蓋或是填平，而且還鋪上了草皮隱藏了起來。而校方負責人並不露面，學校的態度引發大量網友不滿。

綜合陸媒報導，10月8日上午，西安曲江第五小學老師組織學生到校園內採摘石榴，班級上一名男生在摘石榴的時候，踩在地面的一處草坪後，直接墜入到7公尺深的井內。

網上有消息稱，男孩掉進井裡後，校方曾經把跳繩連起來，將孩子拉起來，但拉到中間時，繩子斷了，導致孩子再一次摔了下去。

大約20分鐘後，男孩被救出，送往西安市第四人民醫院航天院區進行搶救，但還是不幸身亡。

▲小學生校內墜井身亡。（圖／翻攝自影片）

現場照片顯示，一顆石榴樹旁邊看起來有個綠油油的草皮，其實是一塊木板，木板下面是深井。知情人士表示，7公尺深的井在2020年就已經存在了，「施工方沒給弄井蓋，破木板蓋著估計忘了，直接也鋪土種上綠植，2年過去，木板已經發脆，上面還長了草，沒有人注意到下面還有陷阱。」

據悉，最為致命的是井中還有2公尺深的水，因為連續下了十幾天的雨，木板更濕，井裡也積攢了很多雨水。結果孩子踩到後，直接掉入井中。

▲學生和家長在學校哀悼死亡男孩。（圖／翻攝自影片）

網傳影片顯示，孩子父親坐在地上痛哭質問學校，「我親手把我兒子推向太平間，跟我說搶救，孩子撈上來就沒了，你們知道裡面有個大坑嗎？7米深的坑，2米深的水，你們上面舖的草坪，下完雨你們做採摘課，那個坑旁邊就是石榴樹，帶著幾十個上百個孩子在這做採摘課，我孩子倒楣掉下去了，將來其他孩子呢？」

事發後，校方負責人並不露面，學校老師的表現也很冷漠。9日，許多家長為受害人家長討公道，但學校大門緊閉，所有的家長都被拒之門外，家長們擺放祭奠孩子的鮮花也被學校堆放在了不起眼的地方。

據悉，西安曲江第五小學是西安市曲江新區管委會2020年投資興建的一間全日制「高品質」公營小學，規劃48個班、至少3000名學生。新建學校時工期緊，任務重，或因急於交工釀禍。