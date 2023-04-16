結合古早棧寮文化　嘉縣社區規劃師輔導塭仔社區施作成果展

▲ 嘉縣社區規劃師駐地輔導計畫 塭仔社區施作點成果展 。（圖／嘉義縣提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣東石鄉塭仔社區舉辦社規師營造點展覽「棧寮成果展暨老樹百年慶祝及母親節活動」，地點位於塭仔村的抽水站旁的棧寮，活動內容精彩多元，除了111年度社區規劃師施作點的落成立旗儀式，還有社區長輩的弄獅車鼓陣、營火同樂、百年老樹紀念日、母親節活動等，吸引大批社區民眾參與。

塭仔社區富有人文與文化歷史，許多人文歷史都只有透過口耳相傳，至今很多特有歷史文化都已失傳。近年社區經史料調查後發現早在清朝年代，朴子溪支流流經塭仔，而碼頭棧寮正址就位在社區廚房後的水塘；棧寮早期作為水上運輸出入要道以及貨務人員運輸的進出口，也作為中途的休憩站，又因近年社區福利推動長照政策成效大增，導致能使用空間不足，剛好大鼎灶旁的荒地可以進一步規劃，於是著手改善環境衛生避免登革熱，也讓社區長輩有乘涼活動的空間。

棧寮的緣起除了文史資料的採集及空間需求外，更是過去施作點－塭仔青春美夢（社區廚房）與大鼎灶兩者理想的延續，在營造前二期時，社區除了希望能解決廚房問題外，更能透過公共廚房與空間的營造，凝聚社區居民的感情，讓旅外的遊子在回到故鄉時有地方放鬆、下廚的休憩場所。

因此，在完成大鼎灶後社區便開始規劃籌備，建置廁所與沖水設備，逐漸完善周邊設施，最後在今年度的施作申請中，提出希望將後方雜草叢生的荒地進行整理擴大使用範圍，並結合古早棧寮的文化，營造親水平台與休憩廣場。

綜合規劃處指出，施作上由社規師與地主兼返鄉中壯年共同規劃，並號召社區長輩、返鄉遊子共同參與，以棧寮為主題，設計水塘邊的親水平台，透過簡約的設計與大地色系的使用作為主要視覺，從正中心的營火向外擴張的大圓，象徵村民的團結與凝聚，施作中也聚集了社區居民共同協作，包括步道及同心圓舖面的鋪設，以及棧寮平台的施作。

綜規處長郭凱迪說，從社區廚房、大鼎灶再到本次的棧寮，將數年累積的營造點逐步串起，一起成就塭仔的青春美夢，這便是社規師計畫中地方參與及地方整合的重要實踐，且過程中塭仔社區的動能及跨世代的參與令人十分動容，也充分展現社區凝聚力與對出外遊子的關懷，感謝所有社區夥伴參與，也期許社區能夠持續發光發熱。

縣長翁章梁指出，透過此次棧寮成果展暨老樹百年慶祝及母親節活動，除了展現對百年老樹與對母親的敬意，也展現地方居民凝聚力和創意，後續期望這一場地能成為社區舉辦活動、營火晚會的主要場所，多活絡社區居民的情感連絡。