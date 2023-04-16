蘋果多誘人？　股神巴菲特：果粉不接受30萬賣掉「拿iPhone」權利

▲巴菲特指出，果粉對蘋果品牌忠誠度超過想像，即使是1萬美元，人們也不會放棄手中的iPhone。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

為了彰顯熱愛蘋果的程度，股神巴菲特向外表示，旗下波克夏投資公司已進一步擴大持有蘋果股票，並以「果粉不會接受有人用1萬美（新台幣30萬元）換取持有iPhone權利」形容蘋果股票值得投資的原因，巴菲特同時稱讚蘋果執行長庫克（Tim Cook）是優秀的執行長，並指庫克的管理能力非凡。

巴菲特接受《CNBC》採訪時指出，果粉對蘋果品牌忠誠度超過外界想像，即使是1萬美元，人們也不會放棄手中的iPhone。

巴菲特說：「如果你是 Apple 用戶，有人給你1萬美元，但唯一的條件是他們會拿走你的iPhone，而你永遠無法再購買另一部，你不會接受的。如果他們告訴你如果你再買一輛福特汽車，他們會給你1萬美元讓你不那樣做，你會拿走這1萬美元，然后買一輛雪佛蘭。」

巴菲特繼續解釋說，當被問及為什麼波克夏持有這麼多蘋果股票，歸根結底是因為蘋果對用戶和投資者來說都是一個「了不起的企業」。

「我們怎麼能發展這樣的業務呢？因此，我們擁有很多，」巴菲特說：「而且我們的所有權每年都會增加一點，因為他們回購了他們的股票。」他同時表示，目前波克夏公司沒有釋出蘋果股票的計劃，2021年出售蘋果股票是基於稅收考量，在當時看來是個好主意，但最終證明賣蘋果股票是一個愚蠢決定。

在採訪中，巴菲特還談到了最近人工智慧和 ChatGPT 等服務的爆炸式成長，她表示，他認為這是他根本不明白的事情，直到比爾·蓋茨 (Bill Gates) 拜訪他並向他展示了像 ChatGPT 這樣的技術有多麼強大。

巴菲特過去一直公開承認自己缺乏技術知識，但表現出願意按照自己的節奏嘗試新技術。不過，他不太相信像 ChatGPT 這樣的東西最終會對大多數人有用。