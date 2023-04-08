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屏東汽車精品生活館2度火警　消防員急滅火...重機具開挖防復燃

▲屏東市真便宜汽車百貨量販店7日火警 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市真便宜汽車精品生活館7日火警。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市真便宜汽車百貨量店昨(7)日凌晨發生火警，經消防人員撲滅後，今(8)日中午，附近民眾發現現場又死灰復燃，消防局再度出動12車26名消防及義消人員前往滅火，經1個多小時將火勢撲滅，避免再度復燃，已緊急出動重型機具開挖。

屏東縣消防局7日凌晨1點46分接獲民眾報案，指屏東市大豐路真便宜汽車精品生活館發生火警，由於現場有許多易燃物，火勢一發不可收拾，大火直衝天際，還不時出現爆炸聲響，讓附近住戶心驚。

消防局當時獲報派遣各式消防車共計27車55警消前往，並通報警察局、台電、自來水公司、欣屏瓦斯公司、環保局、義消及火調人員到場協助處理，由第一大隊大隊長陳弈擔任現場指揮官。

由於現場為連棟式建物，延燒6間鐵皮建築物，經5個多小時才將火勢撲滅，進行殘火處理，無人員傷亡，燃燒面積粗估約3000平方公尺。

沒想到，今(8)日中午12時35分，消防局再度接獲報案，指該汽車百貨量販店有死灰復燃情形，立即出動12車26人前往滅火，於14時15分撲滅，目前進行殘火處理，等候重型機具前來進行開挖，避免再次復燃。起火原因還待火調小組人員調查。

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