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日韓機票清倉降價！長榮飛日「來回8363元」　最便宜時段出爐

▲▼沖繩，海島，沙灘。（圖／記者董美琪攝）

▲長榮航空清倉沖繩機票，價格優惠。（圖／記者董美琪攝）

記者李宜秦／台北報導

機票達人蓋瑞哥通報，航空公司開始清倉降價日本、韓國的機票，如長榮航空桃園－沖繩來回最低8363元、韓亞航空桃園－首爾9463元，且優惠航班都不是紅眼時段，相當適合旅遊。

蓋瑞哥在臉書發文表示，長榮航空「桃園=沖繩」4月票價降價了，從最一開始的1.3萬，一路降到1.1萬，現在4月份最低清艙價來到8363元，時間帶為早去早回，去程09:15抵達沖繩、回程10:55抵達台灣。除了4月有清艙票價以外，9月到明年1月也有10551元，近萬元的價格。

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蓋瑞哥指出，韓亞航空也開始清艙6月中以前的機票了，「桃園=首爾」來回只要 9493 元。時間帶是午去午回，去程17:15抵達首爾、回程15:50抵達台灣，清艙日期從現在開始一直到6月中都找得到票。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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