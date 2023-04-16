「手搖飲霸主」50嵐火紅29年　內行揭關鍵3點：地位難以撼動

▲有網友好奇「50嵐到底在紅什麼？」結果意外引發熱烈討論。（示意圖／記者彭懷玉攝，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣人愛喝手搖飲，不僅飲料店林立，品項也不斷推陳出新。不過，有網友發現，家裡附近的飲料店開開關關，唯獨50嵐屹立不搖，時常人滿為患，讓他不禁好奇「到底在紅什麼？」貼文一出，有網友認同部分品項難以取代，但有內行人認為另有關鍵，引發熱議。

原PO以「有人可以解釋50嵐飲料店在紅什麼嗎？」為題在Dcard發文指出，每次經過家裡附近的50嵐，都看到店門口人滿為患，而且一定有人買冰淇淋紅茶，一買都是5杯、10杯起跳，「這是它長期生意那麼好的流量密碼嗎？附近飲料店開開關關就屬它屹立不搖，之前經過其他間50嵐也是差不多場景。」

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許多網友紛紛留言，「1號珍波椰跟冰淇淋紅茶的確無敵」、「五十嵐就是品項少但是每一支品項都強，像是冰淇淋紅茶、8冰綠、四季春都赫赫有名」、「很多人的共同回憶吧，記得第一次喝到冰淇淋紅茶超驚艷」、「穩定，平價，據點又多」。

不過，更多人認為關鍵在於平價跟穩定，「開很久了，也沒什麼負評，品質穩定」、「五十嵐品質蠻穩的，比起一堆網紅開的奇怪飲料店，會讓人喝到生氣的機率比較低」、「在早期50嵐單價算高位，現在物價起飛，50嵐就變平價，經營這麼多年，多數人應該都喝過，早已經建立口碑」、「人家的品質一直維持在水準以上，不定時還有神秘客探訪，錯誤率高被記點幾次，整間店會被修理，屹立不搖不是沒原因」。

還有曾在50嵐工作的店員現身說法，「五十嵐打過工路過，品質穩定，一桶茶醒完只會賣兩個小時，賣不完就倒掉」、「主要是品質穩定吧，我們的茶料都算蠻嚴格控制的，茶溫配料的時間都有一定規範」。

其中，內行網友「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」分析，50嵐總部在台南，是國內唯一採取北中南不同經銷代理的手搖飲料店，實務上難度不低，但之所以能辦到，正是因為50嵐品項以純茶為主，販售內容夠單純，而且不隨市場起舞，「從早年的翡翠檸檬到其他特殊口感的加料茶或特調飲，基本上他們都不碰也不學，只走自己要走的路線。」

「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」認為，50嵐的主要受眾很明確，鎖定的不是特調茶飲或水果茶的嚐鮮族，而是穩定喝茶的顧客，其次就是50嵐創業早，幾乎是最早擁有連鎖店體系的概念與雛形，加上餐飲市場往往是先佔先贏，即便後起之秀急起直追，紛紛改以特調、季節水果入茶來區隔市場，但成本跟著提升，仍難撼動50嵐如此之高的市場佔比。

「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」指出，「內行的都知道茶飲當中純茶利潤最高，且製程最單純，變質風險係數也遠低於特調茶飲，人工備料什麼的更不用提了…」