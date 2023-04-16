　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「手搖飲霸主」50嵐火紅29年　內行揭關鍵3點：地位難以撼動

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲有網友好奇「50嵐到底在紅什麼？」結果意外引發熱烈討論。（示意圖／記者彭懷玉攝，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣人愛喝手搖飲，不僅飲料店林立，品項也不斷推陳出新。不過，有網友發現，家裡附近的飲料店開開關關，唯獨50嵐屹立不搖，時常人滿為患，讓他不禁好奇「到底在紅什麼？」貼文一出，有網友認同部分品項難以取代，但有內行人認為另有關鍵，引發熱議。

原PO以「有人可以解釋50嵐飲料店在紅什麼嗎？」為題在Dcard發文指出，每次經過家裡附近的50嵐，都看到店門口人滿為患，而且一定有人買冰淇淋紅茶，一買都是5杯、10杯起跳，「這是它長期生意那麼好的流量密碼嗎？附近飲料店開開關關就屬它屹立不搖，之前經過其他間50嵐也是差不多場景。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友紛紛留言，「1號珍波椰跟冰淇淋紅茶的確無敵」、「五十嵐就是品項少但是每一支品項都強，像是冰淇淋紅茶、8冰綠、四季春都赫赫有名」、「很多人的共同回憶吧，記得第一次喝到冰淇淋紅茶超驚艷」、「穩定，平價，據點又多」。

不過，更多人認為關鍵在於平價跟穩定，「開很久了，也沒什麼負評，品質穩定」、「五十嵐品質蠻穩的，比起一堆網紅開的奇怪飲料店，會讓人喝到生氣的機率比較低」、「在早期50嵐單價算高位，現在物價起飛，50嵐就變平價，經營這麼多年，多數人應該都喝過，早已經建立口碑」、「人家的品質一直維持在水準以上，不定時還有神秘客探訪，錯誤率高被記點幾次，整間店會被修理，屹立不搖不是沒原因」。

還有曾在50嵐工作的店員現身說法，「五十嵐打過工路過，品質穩定，一桶茶醒完只會賣兩個小時，賣不完就倒掉」、「主要是品質穩定吧，我們的茶料都算蠻嚴格控制的，茶溫配料的時間都有一定規範」。

其中，內行網友「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」分析，50嵐總部在台南，是國內唯一採取北中南不同經銷代理的手搖飲料店，實務上難度不低，但之所以能辦到，正是因為50嵐品項以純茶為主，販售內容夠單純，而且不隨市場起舞，「從早年的翡翠檸檬到其他特殊口感的加料茶或特調飲，基本上他們都不碰也不學，只走自己要走的路線。」

「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」認為，50嵐的主要受眾很明確，鎖定的不是特調茶飲或水果茶的嚐鮮族，而是穩定喝茶的顧客，其次就是50嵐創業早，幾乎是最早擁有連鎖店體系的概念與雛形，加上餐飲市場往往是先佔先贏，即便後起之秀急起直追，紛紛改以特調、季節水果入茶來區隔市場，但成本跟著提升，仍難撼動50嵐如此之高的市場佔比。

「蕃茄貓愛吃銅鑼燒」指出，「內行的都知道茶飲當中純茶利潤最高，且製程最單純，變質風險係數也遠低於特調茶飲，人工備料什麼的更不用提了…」

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓人氣YouTuber　宣布「來台定居」！
研究：大腸癌患者過半有1症狀！　醫點名「男性要更小心」
李多慧初登板　林襄終露面！洩真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲養生女「少油少鹽」竟罹糖尿病　醫揪出2大習慣是元凶

「手搖飲霸主」50嵐火紅29年　內行揭關鍵3點：地位難以撼動

好市多熱銷熟食放1天「長出白毛」！會員見噁照反讚：趕快買爆

情侶旱溪夜市套中「4000元洋酒」卻給別人 　控老闆安插熟客

眼鏡配「濾藍光鏡片」有效嗎？　注意3件事才能真正保護眼睛

自強號成「蟻屍列車」！密麻黑影通道狂竄　眾人看傻：怎麼下車？

午休腳癢癢的…妹子睜眼見同事「幫套上1物」：嚇到頭皮發麻

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」

焦香脆口！　小點心「馬鈴薯玫瑰花」好看又好吃

正在激戰！每任男友超愛問1句話　妹子尷尬喊「演得好累」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

周興哲見「二條線」浪漫擁吻趙岱新　猶豫進產房陪產...「看到血會昏倒」

要1千萬或女友？殘酷2選1！　男友超霸氣「拿錢跟妳結婚」

人氣牛肉麵店超噁！肉掉地上撿起來放回去　顧客怒：看到3次都這樣

「藝起發光」沒逃稅：謝謝國稅局　宋逸民喊話阿Ben「有機會聊聊」

30歲養生女「少油少鹽」竟罹糖尿病　醫揪出2大習慣是元凶

「手搖飲霸主」50嵐火紅29年　內行揭關鍵3點：地位難以撼動

好市多熱銷熟食放1天「長出白毛」！會員見噁照反讚：趕快買爆

情侶旱溪夜市套中「4000元洋酒」卻給別人 　控老闆安插熟客

眼鏡配「濾藍光鏡片」有效嗎？　注意3件事才能真正保護眼睛

自強號成「蟻屍列車」！密麻黑影通道狂竄　眾人看傻：怎麼下車？

午休腳癢癢的…妹子睜眼見同事「幫套上1物」：嚇到頭皮發麻

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」

焦香脆口！　小點心「馬鈴薯玫瑰花」好看又好吃

正在激戰！每任男友超愛問1句話　妹子尷尬喊「演得好累」

30歲養生女「少油少鹽」竟罹糖尿病　醫揪出2大習慣是元凶

LPL春季冠軍出爐！JDG完美發揮成功衛冕、Ruler初到LPL就奪得FMVP

遭扔爆裂物逃過一劫　岸田文雄致電「漁港大叔們」道謝

台中行人地獄「連續13車不讓人」　小女孩過斑馬線還被汽車逼退

「手搖飲霸主」50嵐火紅29年　內行揭關鍵3點：地位難以撼動

好市多熱銷熟食放1天「長出白毛」！會員見噁照反讚：趕快買爆

淡大前副校長憂腦部病變尋短　失智成長照系統新挑戰

布林肯訪越南　希望「越美關係」能夠升級

呂文婉脫口笑「妻奴」親弟翻臉！　她傻問：有這麼嚴重？

情侶旱溪夜市套中「4000元洋酒」卻給別人 　控老闆安插熟客

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

自強號上演蟻屍列車！密麻黑影狂竄畫面曝

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

「濾藍光眼鏡」有效嗎？這3件事才能護眼

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢

岳母幫小舅子討車！他聽老婆1句話讚爆

她喊五桐號「茶很普耶」　鐵粉揭爆紅關鍵

夜市套中4000元洋酒 　情侶控老闆給熟客

台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！行家看一點傻眼

午休腳癢癢的…她睜眼見同事做1事：嚇到頭皮發麻

更多熱門

相關新聞

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」

搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」

一名網友日前搭乘台鐵時，被打翻的飲料弄濕下半身，而始作俑者是一位年輕男生，事發後對方裝死不處理，連一句道歉都沒有，後來更丟下同行女伴，自己躲到廁所滑手機；當時現場不少旅客遭到波及，也有熱心大叔看不下去，上前幫忙清理。

愛喝飲料恐洗腎！醫驚吐「每周上限杯數」：10年就腎衰竭

愛喝飲料恐洗腎！醫驚吐「每周上限杯數」：10年就腎衰竭

哪家的加料手搖飲最好喝？她推爆它

哪家的加料手搖飲最好喝？她推爆它

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

下午茶買50嵐　點完餐抬頭見「新包裝」愣了

下午茶買50嵐　點完餐抬頭見「新包裝」愣了

關鍵字：

50嵐五十嵐手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

韓84萬網紅宣佈來台定居！收台粉絲親筆信暖哭

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

岸田遇襲驚恐表情曝　防彈公事包這次開了

台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻

台積電工程師遭砂石車奪命　單親母告別式上淚崩

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面