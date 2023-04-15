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收錢匯整澳洲「國安情資」　雪梨男子上海返國後被捕

▲▼澳洲,澳洲國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲男子切爾戈收錢匯整澳洲國安情資，從上海返國後被捕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

長居上海的澳洲男子切爾戈遭控違反「反外國干預法」被捕，成為澳洲2018年相關法令上路後，依法被控涉嫌的第2人。澳洲警方指出，「智庫人士」曾於海外接觸切爾戈，切爾戈而後也收錢彙整澳洲國安資訊。

澳洲「雪梨晨驅報」今天報導，55歲的切爾戈（Alexander Csergo）在中國工作20年。他被控違反「反外國干預法」，最高可判處15年徒刑。

根據法院文件，切爾戈案屬刑事案件，罪行於2021年2月至2023年4月期間發生，地點在澳洲新南威爾斯州及上海。

文件指出，切爾戈被控蓄意代表委託人或與代表委託人者合作，也不顧這樣的行為是否會支持外國委託人的情報活動，且部分行為是秘密進行或涉及欺騙。

澳洲2018年6月通過「反外國干預法」，將協助外國勢力干涉澳洲主權或國家利益的活動定為刑事犯罪。根據警方聲明，切爾戈的罪行涉及澳洲國防及國家安全資訊，此次的逮捕行動是與情報部門聯合調查的一環。

聲明並未透露這名男子的姓名，但提到他在海外經商，最近返回澳洲。

鄰居對路透社指出，切爾戈在雪梨海濱郊區邦代（Bondi）的住宅被捕。另一位不願透露姓名的鄰居說，一位住上海多年、名叫亞力克斯（Alex）的男子最近返回並在這個地址居住，男子昨天被捕。

另一位鄰居則表示，這是過去幾週以來，警方二度前來這個地址。

切爾戈在職場社交平台領英（LinkedIn）的個人資料顯示，他擔任數位及資訊行銷顧問，在中國、新加坡及澳洲的廣告業擁有豐富經驗。網站指出，切爾戈2011年以來就一直在中國工作。

警方稱，被捕男子仍在海外時，一名自稱來自智庫的人曾主動接觸。男子隨後與「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）會面，這兩人願意出錢讓他取得澳洲國防、經濟和國家安全相關計畫及與澳洲國家事務有關的資訊。

警方指出，他為這些人彙整了多份報告，並收了錢。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）表示，「肯恩」及「易夫林」可能已經接觸其他澳洲公民及居民，並敦促曾被接觸的民眾打國家安全熱線提供資訊。

澳洲國會當時審議「間諜與外國干預法」時，時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）引述媒體所提及中共對澳洲的滲透干預，並說澳洲安全情報組織也有相關機密報告，才推動立法。

澳華歷史博物館董事會副主席楊怡生2020年被控影響澳洲政府政策，為中國政府謀取利益，成為「反外國干預法」上路後第1個被依此法起訴的被告；據報導，楊怡生疑與中共統戰部轄下機構有牽連。

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