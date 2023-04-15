1小時伏地挺身3206下！平均1秒就完成1次　澳洲爸刷新金氏世界紀錄

▲來自澳洲的赫爾姆克1小時內做了3206下伏地挺身，創下金氏世界紀錄，下同。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

記者葉睿涵／編譯

澳洲33歲父親赫爾姆克（Lucas Helmke）一小時內完成了3206個伏地挺身，打破前人紀錄，創下一個小時內做最多伏地挺身的最新金氏世界紀錄。

據CNN報導，赫爾姆克去年11月在布里斯本一家健身房刷新了另一名澳洲男子斯卡利（Daniel Scali）的世界紀錄。他在一個小時內完成了3206個伏地挺身，形同於每分鐘至少做了53個伏地挺身，幾乎一秒鐘就必須伏地挺身一次。

經過嚴格的檢驗後，金氏世界紀錄最近終於與赫爾姆克聯絡，通知他通過檢驗，成為此一新紀錄的保持者，并為其頒發認證。這是相關紀錄在3年內第4次被刷新，而此前的幾位紀錄保持人也都來自澳洲。

金氏世界紀錄對伏地挺身的要求很高。赫爾姆克往上時身體必須維持筆直，膝蓋和腰部不能彎曲；往下時，手肘的彎曲角度至少要達到90度，那這樣的伏地挺身才算得上完美無缺、可以被計入紀錄內。報導稱，赫爾姆克有34個伏地挺身因不符標準未被納入計算。

赫爾姆克表示，他為了打破前人紀錄，已進行鍛鍊至少2至3年，而他堅持達成目的的動力，是希望激勵他年僅1歲的兒子「沒有什麼事是辦不到的」。赫爾姆克也希望自己未來能創造其他紀錄。

不過報導也指出，目前還不清楚赫爾姆克的紀錄可以維持多久，因為來自美國佛州的60歲男子史特林（Rob Stirling），今年3月據稱在一個小時內做了3264下伏地挺身，但此一紀錄暫時未獲金氏世界紀錄認證。