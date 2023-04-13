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怪物級熱帶氣旋撲向西澳　「鐵礦航運樞紐」黑德蘭港緊急關閉

▲▼澳洲黑德蘭港,Port Hedland。（圖／路透）

▲為預防強烈熱帶氣旋伊爾莎侵襲，澳洲黑德蘭港於13日關閉港口。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

氣象局預測，熱帶氣旋伊爾莎（Ilsa）是澳洲近十年來最強大熱帶氣旋，將於近兩日登陸澳洲西部，在登陸之前威力可能增強至最高等級第5級，風速可達每小時252公里以上。為防止海上意外發生，西澳黑德蘭港（Port Hedland）已於13日清空船隻、關閉港口。

綜合路透社、CNN報導，澳洲氣象局（BOM）指出，強烈熱帶氣旋伊爾莎預計以時速285公里以上的風速穿越西澳，降雨量可達200至300毫米。氣象學家布萊柏利（Miriam Bradbury）表示，「它的風力足以吹倒樹木和電線、掀翻院子裡的露營拖車，還有發生暴洪的可能性。」

風暴預計將於13日晚間或14日清晨登陸西澳沿海城鎮布魯姆（Broome）與黑德蘭港之間。港務局表示，已完成港口清理作業，將於13日開始關閉。

西澳數個城鎮已發布黃色警報，呼籲居民預先做好準備，據當地媒體報導，超市的一些貨架已經空空如也，瓶裝水、水果、肉類等必需品都被搶光。

黑德蘭港是世界主要的鐵礦航運樞紐，礦業大廠必和必拓（BHP Billiton）、福特斯克（Fortescue）都使用該港進行運輸，光是2023年2月出口就達到3880萬噸。

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