24歲女兒搶車位去打架　媽媽「開車救女」把2人都輾死了

▲女兒下車打架，媽媽想開車救女兒，卻把2人都輾死了。（圖／達志影像／示意圖）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲一名布里頓（Linda Britton）的55歲媽媽，於2019年跟24歲的女兒盧蘭（Skye Luland）前往雪梨的一處購物中心，為了搶車位和另一個女性威德斯（Kazzandra Widders）發生衝突，盧蘭下車跟對方打架。媽媽見狀想要勸架，開車把2人撞開，卻把2人都輾死了。

根據《每日郵報》報導，布里頓應訊時聲稱，對於自己被指控「過失殺人罪」她無法認罪，因為她當時的行為是為了保護自己的女兒，她擔心女兒會遭受重大傷害甚至死亡。

布里頓表示，她當時打算用保險桿「輕輕地」把2人撞開，她很擔心女兒的安全，她看到威德斯對她的女兒揮了好幾拳。

新南威爾斯州（New South Wales）的陪審團判決布里頓2項「過失殺人有罪」，必須入獄至少3年。但另一名死者威德斯的家人對於判決相當不滿，認為服刑3年，不足以作為奪走家人性命的代價。