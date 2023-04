24歲女兒搶車位去打架　媽媽「開車救女」把2人都輾死了

▲女兒下車打架,媽媽想開車救女兒,卻把2人都輾死了。(圖/達志影像/示意圖)



記者林彥臣/綜合報導

澳洲一名布里頓(Linda Britton)的55歲媽媽,於2019年跟24歲的女兒盧蘭(Skye Luland)前往雪梨的一處購物中心,為了搶車位和另一個女性威德斯(Kazzandra Widders)發生衝突,盧蘭下車跟對方打架。媽媽見狀想要勸架,開車把2人撞開,卻把2人都輾死了。

根據《每日郵報》報導,布里頓應訊時聲稱,對於自己被指控「過失殺人罪」她無法認罪,因為她當時的行為是為了保護自己的女兒,她擔心女兒會遭受重大傷害甚至死亡。

布里頓表示,她當時打算用保險桿「輕輕地」把2人撞開,她很擔心女兒的安全,她看到威德斯對她的女兒揮了好幾拳。

新南威爾斯州(New South Wales)的陪審團判決布里頓2項「過失殺人有罪」,必須入獄至少3年。但另一名死者威德斯的家人對於判決相當不滿,認為服刑3年,不足以作為奪走家人性命的代價。

