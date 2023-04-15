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污染揪母湯作夥來淨灘　身體力行守護海洋超簡單！

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

垃圾對環境和海洋造成了極大生態危害，為宣導環境生態綠美化及愛護海洋環境，奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，15日召近600位員工及眷屬至安平觀夕平台淨灘，盼以跨行業合作的實際行動，喚起大家對環保環境的重視，為保護地球環境，善盡一份心力。

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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參與人員充滿熱情的戴著手套、拿起垃圾袋，進行了近3個小時的淨灘行動，大家走遍海灘的每一個角落，細心地清理每一個垃圾，讓整個海灘煥然一新，儘管天氣炎熱，但大家的笑聲不斷，也增進了彼此之間的感情，並感受到綠色環保的重要性。

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除了發現了大量的寶特瓶、塑膠、保麗龍、煙蒂等垃圾，還發現了一些危險垃圾，如玻璃瓶、鋁罐等，這些垃圾如果被民眾和孩子們踩到或碰到，恐對他們的身體造成很大的傷害。此次的淨灘撿拾成果琳瑯滿目，大大小小共410公斤左右，也讓安平觀夕平台一帶恢復原有的美麗樣貌。

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

淨灘現場，奇美醫院延續辦理「森森不息、開枝散葉」活動，提供150株樹苗供大家認養，讓環保永續概念可以傳達至各個角落；奇美食品並提供熱食，為淨灘的員工及眷屬打氣和補充體力；玉山銀行則是幫助弱勢團體，購買在地、當季、健康、營養、無毒、自然的新鮮農產品，以綠色消費實際行動支持友善環境商品；台糖長榮酒店(台南)由愛心志工隊認購30株樹苗種植於酒店四週，傳遞環保永續生生不息的理念。

奇美醫院院長林宏榮表示，淨灘為愛心行動、醫院為生命守護者、食品為糧食的根本、銀行為經濟運轉樞紐、飯店為身心舒展的商業產業。身為地球公民人人都有維護環境的義務，以微小的行動來牽動環境的每一個細節，有鑑於此，奇美醫院長期推動綠色醫院，秉持「節能、創能、減碳」三大理念，落實執行環保政策，發展「永續健康低碳智慧醫院」。並於每年員工健康促進活動中號召全院人員參與淨灘、護林、植樹、農產品互惠等活動，貫徹環境保育，以行動守護這片土地及生活環境，提高員工綠色意識，讓環境永續，創造低碳、永續的美好家園，生活更有感！

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美食品董事長宋光夫表示，減少海洋廢棄物一直都是全球關切議題，永續發展已成為國際間的共同目標，奇美食品近年來致力ESG政策，重視社會責任與環境保護，此次很榮幸奇美食品可以以物資捐贈之角色為海洋保護進一份心力，期待透過今日的淨灘行動，能喚醒社會更多的環保意識，留給下一代更乾淨、美好的生活環境。

玉山銀行雲嘉南區召集人蘇建銘協理表示，玉山長期重視環境保育，每年皆會號召全臺灣各地區志工及顧客共同響應世界地球日舉辦淨灘、淨山或店週清掃活動。很高興今年與奇美及台糖長榮酒店共同合作，號召近600位員工及眷屬參與，從事前的環境教育課程到實際至海灘撿拾垃圾，讓參與者在環境永續、生態保護及垃圾分類等面向建立正確觀念，更能夠付出實際行動來愛護美麗的臺灣。玉山將持續發揮企業影響力，邀請更多的企業夥伴及顧客重視環境保育，帶給台灣這塊美好土地一個更好的未來。

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，酒店為台南在地經營企業，深耕台南在地文化環境多年，有責任關懷維護所屬週遭的環境，並藉此傳達對這片土地的情感依附。酒店每年不間斷推動綠色環保住房專案、清明節環保創意金紙蛋糕、落實環保材質產品包裝、更定期與台南市之肺：巴克禮永續公園連結致力推動環境教育，以及在地國際化等文化交流活動；同時，每年更以心靈環保出發，規畫多場週年慶幸福公益講座；深切期盼藉著此次能與3家致力於ESG的優秀企業合作，帶領全體員工盡心盡力，共同響應此有意義的淨灘活動，尤其在科技高速發展的現今，如何珍惜天然資源，與自然環境達到和諧共存之目標。並為下一代留下寶貴的資產。

▲奇美醫院與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南)，共同攜手響應422世界地球日，於15日召近600位員工及眷屬至安平區觀夕平台一帶淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參加活動的人員和眷屬中，在奇美醫院服務19年的蕭小姐，就帶著12歲大的兒子一同參與，更難得的是，蕭小姐與兒子已經連續3年參加淨灘，原本兒子第1年是被媽媽逼迫的，但後來付諸行動參與淨灘活動後，看到有那麼多的垃圾被清出來，覺得自己在做一件很有意義的事情，感受到自己的貢獻和價值，而且平時學校也常常推廣環境保護觀念，出門時也會隨手攜帶環保保溫瓶，也讓蕭小姐從小就培養孩子的環保意識，從平常生活做起。

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