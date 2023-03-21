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疫情解封兒童最樂！花蓮海洋親子趴　48園所師生暢遊海洋公園

▲▼疫情趨緩解封，花蓮縣慶祝兒童節，全縣48所幼兒園小朋友共同????遊海洋公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼疫情趨緩解封，花蓮縣慶祝兒童節，全縣48所幼兒園小朋友共同暢遊海洋公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為慶祝一年一度兒童節慶祝活動，花蓮縣政府邀請來自全縣13個鄉鎮市，從花蓮最北端秀林鄉的崇德國小到最南端富里鄉的明里國小等48所幼兒園共 1,502名親師生一起同樂，提前歡度兒童節！

今年縣長徐榛蔚特別指示將活動錄取人數由原1,100人擴大至1,500人，以期營造豐富且健康的親子共遊互動機會。

活動包含頒發兒童節禮品及充滿健康與活力的歡樂帶動唱跳，再由各園所老師帶領孩子們參觀園區各項精彩表演、體驗各項有趣的設施及觀賞海洋動物等，下午欣賞海洋歡慶大遊行。園區處處充滿孩子們開心的笑聲，對於地處花蓮中南區的弱勢偏遠的孩子,進入知名的主題樂園參觀與遊玩，是個難忘的兒童節體驗。

▲▼疫情趨緩解封，花蓮縣慶祝兒童節，全縣48所幼兒園小朋友共同????遊海洋公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，幼童是國家的幼苗，兒童是國家未來的主人翁，縣府團隊為落實教育向下扎根，同時減輕家長的育兒負擔，從2014年9月至今持續執行幼童免費就讀公立幼兒園及就讀私立幼兒園之幼童每月補助育兒津貼等政策，希望能夠照顧國家幼苗，減輕家長育兒負擔，讓花蓮的家長安心生育，孩童快樂學習。

徐榛蔚更叮嚀，期待每位孩子養成規律運動與適性閱讀的好習慣，讓花蓮縣的每個孩子都能更快樂、更開心、更有禮貌，感謝遠雄海洋公園的大力協助與支援，讓兒童節活動在風光明媚、景色宜人的海洋公園來辦理，一方面可以感受歡樂、刺激的遊樂設施，更可以同時欣賞花蓮的美麗海景。

▲▼疫情趨緩解封，花蓮縣慶祝兒童節，全縣48所幼兒園小朋友共同????遊海洋公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

海洋公園總經理沈建劭表示，歡迎每一位小朋友及大朋友的蒞臨，我們將會提供最棒的展演、最安全的遊樂環境、最特別的海洋動物互動,讓大小朋友們開心暢遊海洋公園，認識學習海洋相關知識,留下一個難忘的回憶。

教育處代理處長翁書敏受訪時談到，連續10年舉辦的兒童節慶祝活動，主要的意義就是希望家長可以帶著孩子走出戶外，對於正在探索學習的成長幼兒非常重要；花蓮縣內有多處風景宜人的休閒步道，除此，更有季節性的戶外活動，適合親子共遊，花蓮的美景等待大家來欣賞。

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