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何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,市議員王世堅送給蔣萬安一組螺絲起子。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，議員王世堅、現任立委何志偉近期頻頻交鋒，近期更傳出一系列有哏圖攻擊王世堅，被何志偉酸是自導自演。對此，王世堅痛批，胡說八道！自己有很多事沒提，做了哪些事他們心知肚明。王還透露，自己並未安排太多競選活動，只有趁上禮拜天去拜票，他們也有派人來跟、應該很清楚，就到此為止。

王世堅日前受訪時坦承看過一份民調，領先雙位數，被何志偉痛批是假民調，王世堅回應，不想去評論這個，自己講的是事實，雖然他對這個是外行，也確實有支持者了解後提供，他們這份（民調）也是相當有權威的機構做的，「我本來對外也沒說，畢竟這也沒什麼特別意思，初選很快就結束，不希望再有其他意圖。」

王世堅話鋒一轉，他強調，倒是自己被潑髒水，背後有很惡劣意圖，這些都有證據，現在先不說，希望大家平和度過，他們也知道，「我講起民調是上節目時主持人問的，我也證實看過這份民調，並沒有代表什麼特別意義，倒是別人潑我髒水，他們也知道（民調）是這個樣子，就會有後續一堆毀滅性作為，這樣不好。」

對於抹黑哏圖，王世堅表示，基於做人最起碼的原則，自己有很多事沒提、沒說明，希望他好自為之，不要再講這些有的沒的，做了哪些事他們心知肚明，總是老天有眼，希望初選很平和、到此為止。

王世堅指出，自己也沒有做大型活動或是掃街、拜票，就是在自己崗位上把事情做好，尤其現在議會開始，各項質詢都排的很緊密，一分鐘都不能浪費，自己只有趁上禮拜天去掃街拜票，他們也有派人來跟、應該很清楚，就到此為止。

王世堅坦言，自己今天也把最近遭到的委屈，跟父母燒香、報告，一番好意想要多做點事，卻遇到這樣的情況，不管選舉結果如何都是要報告，大概就這樣結束初選。

也有媒體追問報告的內容。王世堅表示，抱著愧疚的心，自己往往都是一片赤誠，但遭受到一些困境、萬萬想不到，但這不是我的原因，這次希望就到此為止，很快，最晚到下禮拜三會有民調，謝謝。

對於何志偉稱哏圖是多年前流傳，王世堅冷笑兩聲「呵呵」指出，他（何志偉）心裡也很清楚，花園開發案是5、6年前嗎？胡說八道嘛！不要再胡說八道，證物都交給警方了，裡面有一些字詞、用語，選後我再跟大家說明。

王世堅表示，被潑髒水都有證據，怎麼會是5、6年前的事呢？這種毀滅式的攻擊，那個攻擊大家都曉得，是什麼都更流氓在阻擋城市進步，怎麼不去查？也可以問當地的里長跟議員，用這件事指涉太離譜，我個人一定追究到底，不要欺人太甚。

王世堅痛批，希望他不要再講這些話，自己對他沒有任何苛責，人性有善良一面、也有相對應的另一面，他怎麼樣自己心裡有數，我再強調一次「邪不勝正、邪不勝正！」

對於何志偉頻頻提到蕭美琴「十一寇事件」？王世堅痛批，那件事非常莫名其妙，他這樣講非常有心機，當時蕭美琴被指涉11寇有官司、也有結論，維基百科就有，自己都還不曉得，冤有頭債有主，怎麼會怪到我頭上，我當時險勝有原因，被這樣打反而造成傷害，就到此為止，這是很高竿的技巧，看在社會大眾眼裡，大家心理有數。

王世堅直言，之所以會參選第二選區，就是因為15年前在這裡跌倒過，希望也在這裡站起來，更何況大同區是他出生的地方，這就是他的本命區，而他的戶籍一直在大同區沒變過，並沒有突兀，國家社會遇到的問題不是單獨在北市議會可以解決，所以自己希望站出來為國家社會做點事，非常單純。

對於被指背後有英系色彩，王世堅批評，他們非要指涉我是什麼派系，「我王世堅立足政治20年，只有堅系、就一個人，有很多好朋友想要加入，林世宗議員、江志銘議員，我都勸他們不要，因為我這個派系沒有力量跟資源，希望就到此為止、不要欺人太甚。」

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