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找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

▲▼民眾黨在1111人力銀行上，以「勇敢航行 柯文哲戰隊招募」為題徵才。（圖／翻攝自1111人力銀行官網）

▲民眾黨在1111人力銀行上，以「勇敢航行 柯文哲戰隊招募」為題徵才。（圖／翻攝自1111人力銀行官網，下同）

記者詹宜庭、陳家祥／台北報導

為備戰2024總統大選，民眾黨在「104人力銀行」與「1111人力銀行」上發布職缺，招募發言人、文宣、組織發展部主管等人才，而職缺發出後，工作內容與錄取條件也受到各界矚目。對此，民眾黨文宣創意部主任許甫15日透露，除了商請柯文哲親自下海宣傳招募，未來將考慮舉辦公開決選，由柯文哲作為最後的「面試大魔王」。

民眾黨在「1111人力銀行」以「勇敢航行柯文哲戰隊招募」為題徵才，登上熱門企業。公司簡介表示，「今年一月，柯文哲已卸任八年的台北市長，也脫下穿了30年的醫師白袍，從台大醫院退休，下一步呢？柯文哲如是說：現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。」

公司簡介也提及，「500多年的哥倫布艦隊啟程前，四處招募同行冒險的水手。如今，『柯』倫布也想招募身懷絕技的你，一同搭上戰艦，展開冒險之旅，這一次理想國度無須靠盲目探索，而是靠我們一起勇敢實踐。」

▲▼民眾黨在1111人力銀行上，以「勇敢航行 柯文哲戰隊招募」為題徵才。（圖／翻攝自1111人力銀行官網）

▲民眾黨公司簡介。

民眾黨所開出16項職缺有：社會力組長、社會力專員，組織發展部副主任、組織發展部專員、文宣部副主任、文宣部節目組組長、文宣部議題企劃寫手、文宣部活動會議談參寫手、文宣部Line與Instangram社群小編、文宣部影音剪輯、文宣部美術編輯、文宣部剪輯助理、新聞助理、平面設計助理、發言人、行政助理。

不僅「1111人力銀行」，民眾黨也在「104人力銀行」發布徵才資訊，職缺有發言人、行政助理、組織發展部專員、平面設計助理、新聞助理、剪輯助理、資訊人員、立委辦公室法案助理、文宣助理、彰化縣黨部秘書及執行長等。

其中，最受關注的就是發言人的薪資待遇及條件，根據網站指出，發言人待遇面議，7項工作內容包括：在保留原語的語法及詞意的原則下，準確而流暢地將一種語言或文字翻譯成另一種文字、從事譯文之校訂及修改、撰寫新聞稿，發布新聞訊息、連繫媒體記者採訪及媒體接待事宜、維護媒體關係、負責經營對外媒體傳播計畫之規劃與執行，以提升指標性的高度，品牌形象，與持續性的媒體聲量、主管交辦事宜。

▲▼台灣民眾黨在104人力銀行徵才。（圖／翻攝104人力銀行網站）

▲▼民眾黨發言人薪資待遇及條件。（圖／翻攝104人力銀行網站）

▲▼台灣民眾黨在104人力銀行徵才。（圖／翻攝104人力銀行網站）

至於條件要求則是：工作經歷3年以上、學歷要求大學或碩士、科系要求不拘、英文能力「聽說讀寫」全部精通、台語能力中等，且具良好團隊合作與部門溝通協調能力、富有想法且能獨立作業並願意接受工作挑戰並持續充實自己能力。

民眾黨文宣創意部主任許甫表示，因應這次總統暨立委選戰，民眾黨再次啟動大規模徵才。徵才範圍包含，負責對外宣傳辯護的發言人，自媒體經營產製的文宣人才，以及負責組織聯繫的專員等，預期徵才數10人。

不僅如此，為了有效徵才，許甫透露，民眾黨除了推出有海選經驗的「學長姐」拍攝證言式影片，也商請正在訪美的柯文哲，親自下海宣傳招募。同時與1111人力銀行合作，提供專業意見以及平台資源，未來將考慮舉辦公開決選，由柯文哲做最後的「面試大魔王」。

許甫強調，民眾黨海選擴充發言人戰隊，除了投入這次大選之外，也計畫成為有志公共服務青年的「政治養成孵化器」，進一步也希望成為未來投入選舉的第一線尖兵。而民眾黨為了強化與部分「壯世代」長輩溝通，對於精通國台語，熟悉草根語言的人選，也會加以留意。

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