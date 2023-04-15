連續11天不睡覺！　男驚「大腦進入新境界」：能看見另一個自己

▲ 賴特於2007年完成266小時不睡覺的挑戰。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

睡眠是動物維持生命的必要條件，但來自英國康沃爾郡（Kernow）的三寶爸賴特（Tony Wright）為了打破紀錄與實驗不睡覺對人體的影響，完成長達11天、總共266小時的不睡覺挑戰。賴特在過程中發現，只要撐過某個突破點，大腦和身體就會進入「新的境界」，身體異常放鬆但視力變得更敏銳，甚至能在大腦內「窺看另一個自己」。

據《每日郵報》報導，賴特1998年參加曼徹斯特都會大學（MMU）一項5天沒睡覺的實驗後，就對醫學界沒睡覺會使大腦疲憊，進而導致運作遲緩的理論感到濃厚興趣，於是開始嘗試自我實驗，最終在2007年達成長達266小時沒闔眼的不睡覺挑戰。

賴特在當地一間有網路攝影機及閉路監視器的酒吧進行實驗，期間只吃蔬菜、水果和喝茶，閒暇時則用打桌球、聊天消磨時間。而當「電池」耗盡後，大腦的理性思維就會崩潰，人會變得情緒化，身體也會覺得很不好受，但同時可以看見「大腦的另一面」與「另一個自我」。

賴特表示，只要越過理性崩潰的那條線，就會發現眼睛變得非常敏銳且敏感，任何事物都特別鮮豔又刺眼，但身體又異常放鬆、甚至「感覺非常棒」。賴特也在實驗中嘗試進行不同排列組合的小遊戲，以測試大腦在不睡覺狀態下的處理能力，結果發現遇到棘手題目時，身體會想要停止運作。

金氏世界紀錄自1997年停止納入不睡覺的紀錄，以避免挑戰者出現健康問題或生命危險，而目前不睡覺時間最長的保持人為麥可唐納（Robert McDonald）於1986年創下的453小時40分鐘、約18天21小時10分的紀錄。另有動物實驗發現，貓和老鼠若連續不睡覺2到3週就會死亡。

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