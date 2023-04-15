李多慧首登場　鄉民讚2點勝台女「強一個檔次」

記者崔子柔／綜合報導

中職樂天桃猿旗下啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」的韓國大物新洋將李多慧，在昨（14日）晚間6點的比賽初登場，就有網友在PTT指出，「老實承認，李多慧就是強一個檔次」，不過也有人抱持不同看法。

該名網友發文表示，樂天女孩都穿著同款的制服，也都有化妝，但李多慧除了舞蹈動作比別人準，「對在拍子上，動作也比別人有力道」，她在空檔也很會掌握時機，「眨眼、俏皮吐舌、放電、帶動氣氛」。

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▲李多慧首次登場應援。（圖／記者李毓康攝）



原PO指出，「論啦啦隊、舞蹈實力，李多慧就是強了一個檔次對吧」，不少網友留言表示，「不只一個檔次，簡直是不同世界」、「至少五檔」、「有眼睛的都看出差別多大了」、「沒跳之前以為只甩了三條街，一跳起來不得了」、「台女在旁邊整個就沒專業度了」。

不過也有人說，「明明就還好，舔韓現象真的受不了」、「不就舔韓，還不承認」、「沒奶沒顏值，血統正確」。

▲▼網友評論。（圖／翻攝自PTT）



還有網友提到，看見李多慧表演才理解，「難怪林襄不敢同台，被電假的」。不過林襄是這3天剛好有其他工作，她先前也在訪問中提到，今年新的舞蹈難度拉高很多，「不會是因為來了一個很會跳舞的洋將吧」。李多慧則在昨日賽前記者會上透露，還沒有跟林襄碰到面，期待未來可以跟她在球場見面。

▼李多慧首次登場應援。（圖／記者李毓康攝）

