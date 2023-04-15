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台灣近年2度百年大旱！　專家「示警4字」恐遙不可及

▲鎮瀾宮,大甲媽。（圖／記者游瓊華攝）

▲今年大甲媽祖遶境的隔天，就是「422世界地球日」。（圖／記者游瓊華攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣近年發生2次百年大旱，而今年南部到5月底都看不見解渴的跡象，氣象達人彭啟明坦言，台灣對「風調雨順」這4個字越來越遙不可及。

今年大甲媽祖遶境的隔天，就是「422世界地球日」。綠色和平今（14日）與三重先嗇宮董事長李乾龍、氣候專家彭啟明舉辦「風調雨順護臺灣」記者會，呼籲信徒重視氣候變遷可能帶來的傷害。大甲媽祖遶境活動起始的1988年，當時沿途溫度約為25～26°C，今年2023年是27～29°C，預估到2050年將達29～32°C，加上相對溼度來算，體感溫度將高達45度，遶境民眾更容易出現熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等「熱傷害」症狀。

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綠色和平專案主任張皪心表示「氣候變遷已導致臺灣連年『風不調雨不順』，不僅出現大旱、強烈颱風，持續破紀錄的極端高溫，更讓遶境民眾中暑機率變高。特別臺灣相對濕度高、不利人體排汗及散熱時，『熱傷害』更容易發生。遶境隊伍中，負責扛旗幟的『繡旗隊』成員年齡偏高，是最容易出現『熱傷害』的族群」此外，參與9天8夜、全程300多公里的民眾，也需要注意高溫帶來的威脅。」

氣象達人彭啟明也在臉書轉發表示，這2、3年台灣發生2次百年大旱，今年南部到5月底前都看不到解渴跡象，南部農業已遭遇很大挑戰，接下來可能包括科技業與生活都會造成大影響。「風調雨順」這4個字在台灣越來越遙不可及，因此必須以行動展現支持，希望媽祖帶領遶境出巡的人，都能變成淨零的第一線戰士。

 

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