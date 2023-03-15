抗地球暖化！　氣象達人彭啟明會淨耀法師…籲從心靈淨化開始

▲淨耀法師與彭啟明談地球暖化 。（圖／慈法禪寺提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全球氣候急遽變遷，暖化嚴重，地球遭遇到有史以來最大的危機，氣象達人彭啓明博士近日會晤中國佛教會理事長淨耀法師討論該話題；指出要做好這個工作一定要從心靈淨化開始，從人心的改變進而淨化這個地球。

彭啓明表示，自己學的是大氣科學，也沉浸於佛法當中，他覺得整個地球的變化，好像就是在一個輪迴一樣，其實現在地球暖化的速度超乎我們想像之外的快，現在的升溫已經比100多年前工業革命升溫了1.2度，而且上一年大概上升約0.1度，現在縱使我們很努力的做好，讓地球升溫控制在1.5度，未來一、二十年內，地球的溫度還是會上升超過兩度，造成各國天災不斷，一年當中全世界大概就有七八百場重大災害，死傷慘重，全世界很像在輪流一樣。

但是要解決這個問題好像大家都知道，卻又做的很少；對照到佛法，有所謂的生住異滅，還有成住壞空，似乎我們的地球就已經走到成住壞這個階段，很難想像壞之後，變成空。

淨耀法師說，「貪不重，不生娑婆」，也就是說生在這個世間的眾生都是因為貪，煩惱重，如果沒有做好教育：大家會隨著本身貪婪的慾望作惡；比如說，砍伐森林、雨林等等，都是造成環境的傷害。從佛法的角度來說，佛陀說一切唯心造，它的關鍵在於因緣所生法，就在緣起，意思就是當條件具足了，累積的負能量夠了，它就會產生災難，而所有人若有好的心念，匯集在一起就叫做共業所感，就變成是大地祥和無災難。反之大家都是貪婪之心的匯聚，它就會造成災難。

他指出，如果全球各國的領導人有多一點仁慈之心，對天地的敬畏，氣候也不會變得如此可怕。

彭博士感慨，多次參加氣候會議，每次幾萬人參加，然後每次會議結論就是下次會議一定要結論，所以每次一直開都沒有什麼結果，不過記得在2015、16年，天主教的教宗Pope Francis(方濟各)提出了一個環境通諭，告訴天主教的教徒，破壞環境是一種罪，他強烈的呼籲信徒，要努力影響身邊的朋友，甚至要影響到政治人物去做改變，隨即在巴黎、特別是在歐洲的天主教國家領導人都還蠻同意，總算有人簽了一個巴黎的氣候協定，第一次為地球環境保護努力。不過很諷刺的是，說歸說，做是慢慢做，所以排碳量還是持續往上走。

而在過去3年，碳排量意外的每年大概減少了6 %，這是因為新冠病毒，所以他常常開玩笑說 ，地球放出了一個病毒消滅人類，來保護它自己。

淨耀法師認為，人要時時刻刻想著手心向下，意謂著需要什麼，我給你，給，就是一個捨的精神。他希望地球村的所有的同胞都能奉行給的精神，才會生活的有尊嚴，才會生活的快樂，不會成為慾望的奴隸，同時不會去破壞大自然，因為你破壞了大自然，大自然的反撲，我們真的沒有任何阻擋的力量。

氣象達人彭啟明博士會淨耀法師 精彩節目內容已於YT頻道《如是我聞》上架播出https://youtu.be/X7rPWZUqqDA