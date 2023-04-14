這種糖吃愈多「越不容易得糖尿病」！醫師曝秘訣：重點是天然

▲王介立讀了一篇文章後發現，蔗糖與較低的第二型糖尿病風險有關。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣糖尿病患者的人數逐年增高，其中又以第二型糖尿病為大宗，不少人因此對糖避之唯恐不及。不過，腎臟科醫師王介立近日分享數據，指稱「吃越多蔗糖，越不易得糖尿病」，消息瞬間引發討論，而他也立即解釋，主要重點是「要吃天然食物的糖」，而非其他添加物。

王介立在臉書上分享英國醫學期刊的一篇探討文章，內容主題為「糖與健康」，而他解讀文章數據後表示，SSB代表含糖飲料，Sucrose代表蔗糖、Ffructose則是果糖，中間的紫色點線欄位則是代表罹患糖尿病的風險，若位在中線靠右代表風險上升、中線靠左則代表風險下降。

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▲王介立分析圖表中的數據，得到了「吃越多蔗糖，越不易得糖尿病」的結論。（圖／翻攝臉書／王介立醫師）



王介立驚訝地說，解讀數據後可以發現，蔗糖與較低的第二型糖尿病風險有關，也就是「吃越多蔗糖，越不易得糖尿病」，此話一出讓許多人感到驚訝。

王介立接著分析，主要是蔗糖大部分存在的形式為天然食物，各類的天然高纖蔬果、飲食裡都含有蔗糖，而含糖飲料則是最邪惡的，「什麼都不好」。

此外，王介立還說，從這張圖表中能夠看見，果糖與胰臟癌之間的關聯性相當顯著，另一個有趣的點則是「果糖攝取與高尿酸之間沒有關連」。王介立也總結，其實糖未必有害，「重點是要吃天然食物的糖，而非添加糖。」