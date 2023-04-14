中國國防部：反對構築「亞太版北約」　停止禍亂亞太的危險行徑

▲中國國防部反對構築「亞太版北約」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國國防部14日舉行的記者會上，有媒體提問表示，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱，面對中國構成的「安全挑戰」，北約必須深化同印太地區夥伴接觸，對此中方有何回應。中國外交部對此表示，反對構築「亞太版北約」，鼓吹陣營對抗，只會製造地區緊張，應停止禍亂亞太的危險行徑。

發言人解放軍大校譚克非表示，「我們堅決反對北約借所謂中國挑戰介入亞太事務，構築亞太版北約。近年來，北約不斷突破傳統防區和領域，謀求加強與亞太國家軍事安全聯繫，刻意挑動矛盾分歧，鼓吹陣營對抗，製造地區緊張，對地區和世界和平穩定構成現實挑戰和威脅。」

▲中國國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）



譚克非說，「中國從不認同國強必霸的陳舊思維邏輯，將堅持和平發展道路莊嚴載入憲法，將『維護世界和平，反對侵略擴張行為』寫入國防法，將服務構建人類命運共同體標定為新時代中國國防的世界意義，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。」

譚克非強調，「亞太是和平發展的熱土（編按：應為樂土），不應成為地緣爭奪的棋局。我們敦促北約摒棄冷戰思維，放下傲慢偏見，客觀看待中國發展和內外政策，樹立理性對華認知，停止禍亂亞太的危險行徑，為歐洲和世界和平穩定多做些有益的事。」