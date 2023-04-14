88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

▲台南地檢署宣布88槍擊案偵結起訴，時代力量立委陳椒華表示，請南檢繼續加油查出全貌，呼籲藍綠別再互推責任，審慎重視黑金與黑槍問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署宣布88槍擊案偵結，對主嫌「紅龜」洪政軍、共謀楊展華、槍手孔祥志、藏車的郭建彰，及共犯李奇漢、謝俊誠、提供MP5作案手槍的蔡金郎、藏匿主嫌的王文宗等共8人起訴，時代力量立委陳椒華表示：「請南檢繼續加油查出全貌，也呼籲藍綠別再互推責任，要審慎重視黑金與黑槍問題。」

陳椒華說，雖然南檢已對8名涉案人士起訴，但案件偵查並非到此為止，因檢方懷疑還有幕後策劃共犯待查，也尚未釐清整起事件是否與光電利益有關，因此檢方將另分案偵辦，釐清主嫌的犯案動機。

陳椒華指出，從88槍擊案的槍聲「碰」開始，不論是遭槍擊警告者、還是這次被起訴的人當中，都存在政界人士的身影，不但舉國震驚，社會也質疑犯案的背後是否存在與光電有關的黑金、及槍枝取得的黑槍的問題，紛紛猜想案情的背後並不單純。

陳椒華批評，人民對於此事件都相當重視，然而藍、綠面對此事，作法卻是互相甩鍋，如檢方過去發現王文宗涉入案件時，民進黨大肆批評王文宗與藍營的關係，更有立委稱國民黨才是「暗黑勢力」，沒想到王文宗不但被爆出曾與88槍擊案中服務處被開槍的民進黨議員謝財旺、及國民黨前議長李全教共同經營虱目魚契作生意，更曾協助郭再欽買票，分明是藍綠都吃得開、藍綠都有關係。

陳椒華呼籲，兩大黨勿再互揪小辮子，這起事件的相關人士與藍、綠都關聯密切，政黨該做的絕非將責任都推給他黨，而是要拿出行動證明自己政黨內部反黑金的決心，若只是向檢方喊話「勿枉勿縱」，內部問題卻不清肅，未來與黑金扯上邊的事件恐怕還會浮上檯面。