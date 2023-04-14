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慘遇裝修蟑螂被詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家曝：是慣犯

▲▼ 屋主裝修慘遇裝修蟑螂被詐4百萬，還收到變態禮物「一具女體」。（圖／住宅消保會提供）

▲屋主裝修慘遇裝修蟑螂被詐400萬，還收到變態禮物「一具女體」。（圖／住宅消保會提供）

記者戴上容／新北報導

一位新住民到台灣購買一間透天厝後，在網路找陳男裝修．未料陳男竟然是「裝修蟑螂」，這位新住民不僅損失400多萬，更可惡的是，這名裝修蟑螂還留下「恐怖箱屍」當禮物，新住民氣得向住宅基金會、媒體投訴，並報警處理。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，這位裝修蟑螂已犯案多次，每次透過更名，在網路上進行裝修詐騙。

這位新住名投訴到住宅消保會，他表示，因為家庭因素在台灣北部購買到房子後，2022年初，透過網路找到一名裝修業者陳男，開心裝潢，雙方約定600多萬進行裝修，預計9月完工，原以為9月就可以入住新房，哪知道遇到裝修蟑螂！

新住民表示，去年初跟裝修業者陳男約定好後就先行返國，同時陸續將家具寄到台灣的新家，6月有到台灣探視進度時，發現工程嚴重落後，還有磁磚瑕疵、修補痕跡明顯等瑕疵，8月中再到台灣，發現屋況與6月時相同，而且陳男已經失聯，這才發現自己遇到裝修蟑螂！

此外，最令新住民氣憤的是，他發現裝修蟑螂陳男竟在「家具堆」箱子中，留下一個「女體箱屍」給我，全家人受到極度驚嚇！他說，「那個箱子，拆一半發現一條疑似女性的腿，老婆、小孩都嚇哭了！後來打開發現是一具『女性情趣娃娃』，但感覺陳男就是用『箱屍』在恐嚇我們，後來搜尋到『住宅消保會』，在他們幫助下，決定到警局報案！」

▲▼住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，這位裝修蟑螂已犯案多次，每次透過更名，在網路上進行裝修詐騙。（圖／住宅消保會提供）

▲住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，這位裝修蟑螂已犯案多次，每次透過更名，在網路上進行裝修詐騙。（圖／住宅消保會提供）

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，該名裝修業者是橫行已久的裝修蟑螂，不斷更改公司名，在網路上進行裝修詐騙，簡單說，公布其公司名也沒用，因為他每次犯案後就改名，繼續犯案。

住宅消保會12年來接獲1萬2千餘件類似糾紛，但通常投訴人最終都會選擇放棄，因為如果對簿公堂是超過150萬金額的訴訟，且往往要耗時4~6年，還必須支付律師費用，即便勝訴，卻又往往只獲得一張判決紙，因為裝修蟑螂早已宣告公司或個人破產，價金也早已移走，讓投訴人無可奈何。」

吳翃毅建議，預防絕對勝於治療，除了必須尋找政府合法立案公司，也可透過『信託機制』，讓裝修價金經由第三方信託帳戶保管，合理依照工程進度給付，目前除了住宅消保會推廣，也有部分具公信力。住保會亦有全台首創的『住保履約』，除有『價金保障』外，亦會協助監督裝修進度、品質等，可供消費者參考。

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