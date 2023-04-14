　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

▲▼ 北士科得來速。（圖／靠北天母幫提供）

▲時任北市石牌派出所所長劉男，擔任疫苗接種站巡邏勤務，途中離開還請獎勵金被依法送辦，日前偵結出爐。（示意圖／靠北天母幫提供）

記者黃宥寧／台北報導

因小失大！時任北市石牌派所劉姓所長，去年間明為值勤執行或處理新冠肺炎防疫相關工作，卻以其帳號登入「電腦應勤公務系統」不實填載9次，請領1800元獎勵金，北投分局接獲檢舉後展開調查，同時被調整為非主管職。士林地檢署日前偵結，認劉坦承犯行，深表悔意，依偽造文書罪予以緩起訴4年，並向公庫支付18萬元。

警政署為慰勉警員同仁執勤辛勞，前年2月3日核定新冠肺炎防疫工作為重要勤務，並從去年1月24日起適用獎勵金規定，只要工作項目相符，均可請領獎勵金，並按照服勤時間計算，每次可領200元到800元，而最高每月可請領5000元。

緩起訴指出，劉男2019年起迄2021年3月21日，擔任石牌派出所所長，卻在去年8月至11月期間，擔服診所等疫苗接種站巡邏勤務，卻未依勤務規定實際到現場，甚至中途就離開，更命與他共同值勤員警代為值勤，一共9次，事後申報獎勵金共1800元，被同仁認有涉貪嫌疑，因此向督察組提出檢舉。

北投分局督察組調查完畢後，仍將劉所長依詐取財物罪函送法辦，並調整為非主管職，目前於北市刑大服務。

檢察官認劉涉犯行使登載不實準公文書、詐欺取財，考量他犯後坦承犯行，深表悔悟，並主動繳回贓款，經歷此次司法偵查程序應有所警惕，考量行為危害非鉅、犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分，緩起訴期間4年，確定日10個月內，向公庫支付18萬。

至於，告訴意旨指出，劉涉有貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，但檢察官認劉雖未實際執行防疫相關勤務，仍申報勤務獎金，雖屬詐欺行為，然與職務無關，劉非利用其職務機會對第3人予以詐財，不得以貪污治罪條例論罪，不起訴處分。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
裝修蟑螂詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家：是慣犯
快訊／蔡英文、陳時中被控「擋疫苗殺人」　62案調查出爐
有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽
快訊／辜濓松夫人辜林瑞慧辭世　享壽83歲
有人重覆領到6000元！　財政部回應了
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

找友冒領2萬拾得金...新北荒唐警遭收押　分局火速下令停職

快訊／蔡英文、陳時中等被控擋疫苗殺人　62案查無不法全簽結

拒國民法官參審憂「心證污染」！酒駕奪命男遭打臉　主要理由曝光

堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

彰化和美今晚送肉粽！道長點名「5生肖」迴避　時間路線曝光

88槍擊案王文宗等8人起訴　立委陳椒華：盼南檢查出全貌

大都會搶人勝算高？　知名記者曝大谷曾透露對紐約真實想法

趕《平均》上路死線　彰化法人搶買台中億元豪宅

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

發現真人史努比　黑白相間「牧羊貴賓犬」可愛萌樣狂吸21萬粉

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

雷／《曼達洛人》第3季完結倒數！「關鍵角色領便當」…尤達寶寶新裝備萌爆

跑到火雞地盤惹事下場慘！　傻汪哭著回家找麻麻：小小鳥差點不見

「喪屍怪物」夜半找上門！曾敬驊尖叫：頭皮傷口最嚇人

新郎新娘飆高音唱神曲　賓客超嗨...結局神反轉

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

即／前高階警官出遊越南猝死

狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　關鍵5分鐘扣下扳機

龍亨幹部陪客喝酒猝死　少爺下班叫不醒送醫不治

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

即／台南保時捷3車連撞　2車瞬成火球駕駛驚險逃命

他散布女友裸照　開假帳號超得意

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

更多熱門

相關新聞

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

台東縣警局中興派出所警員鍾佩蓉、林宗慶日前巡邏時，接獲民眾報案稱在台東市南京路段有名老翁徒步徘徊在路中十分危險，請警方到場協助，員警獲報到場後發現一名年近8旬陳姓老翁神情慌張，疑似迷途不知如何返家，且老翁因年事已高失智無法正常溝通，員警詢問未果暫將老翁帶返派出所休息。

父死付不出喪葬醫療費　枋警暖助零工男

父死付不出喪葬醫療費　枋警暖助零工男

幫美魔女關說免拆違建　新北前議員、3公務員起訴

幫美魔女關說免拆違建　新北前議員、3公務員起訴

南消消友會第六辦事處頒生日禮券、獎勵金

南消消友會第六辦事處頒生日禮券、獎勵金

毒蟲闖檳榔攤行竊　警秒出現嚇到他

毒蟲闖檳榔攤行竊　警秒出現嚇到他

關鍵字：

北投分局偽造文書派出所獎勵金所長

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面