北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

▲時任北市石牌派出所所長劉男，擔任疫苗接種站巡邏勤務，途中離開還請獎勵金被依法送辦，日前偵結出爐。（示意圖／靠北天母幫提供）

記者黃宥寧／台北報導

因小失大！時任北市石牌派所劉姓所長，去年間明為值勤執行或處理新冠肺炎防疫相關工作，卻以其帳號登入「電腦應勤公務系統」不實填載9次，請領1800元獎勵金，北投分局接獲檢舉後展開調查，同時被調整為非主管職。士林地檢署日前偵結，認劉坦承犯行，深表悔意，依偽造文書罪予以緩起訴4年，並向公庫支付18萬元。

警政署為慰勉警員同仁執勤辛勞，前年2月3日核定新冠肺炎防疫工作為重要勤務，並從去年1月24日起適用獎勵金規定，只要工作項目相符，均可請領獎勵金，並按照服勤時間計算，每次可領200元到800元，而最高每月可請領5000元。

緩起訴指出，劉男2019年起迄2021年3月21日，擔任石牌派出所所長，卻在去年8月至11月期間，擔服診所等疫苗接種站巡邏勤務，卻未依勤務規定實際到現場，甚至中途就離開，更命與他共同值勤員警代為值勤，一共9次，事後申報獎勵金共1800元，被同仁認有涉貪嫌疑，因此向督察組提出檢舉。

北投分局督察組調查完畢後，仍將劉所長依詐取財物罪函送法辦，並調整為非主管職，目前於北市刑大服務。

檢察官認劉涉犯行使登載不實準公文書、詐欺取財，考量他犯後坦承犯行，深表悔悟，並主動繳回贓款，經歷此次司法偵查程序應有所警惕，考量行為危害非鉅、犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分，緩起訴期間4年，確定日10個月內，向公庫支付18萬。

至於，告訴意旨指出，劉涉有貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，但檢察官認劉雖未實際執行防疫相關勤務，仍申報勤務獎金，雖屬詐欺行為，然與職務無關，劉非利用其職務機會對第3人予以詐財，不得以貪污治罪條例論罪，不起訴處分。