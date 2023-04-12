停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

▲▼停車格一夜消失！守法停車被拖吊開罰…全因這單位搞烏龍。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

曾姓男子日前將汽車停在新北市三重區路邊停車格，隔天卻發現車和停車格全都不見！地上多了禁停紅線及違停拖吊的留言，最後不僅花980元贖車，還收到罰單，曾男氣得申訴。經追查，竟是交通局外包廠商搞烏龍，連夜塗銷停車格增畫紅線卻完全沒通知，令人直呼太離譜；對此，新北市交通局也作出回應了。

曾男上個月17日晚間10時許，將租來的自小車停在三重區過圳街的停車格，隔天早上準備取車時，卻發現不但車被拖走，停車格白線塗成黑色，路邊還多出禁停紅線，令他好傻眼！曾男於是到違規拖吊保管場繳980元贖回轎車，不久後還收到「紅線違停」罰單，可處600元以上1200元以下罰鍰，曾男直呼太離譜，由於租賃車行在台北市，於是向台北市交通裁決所申訴，還上網分享自己的經驗。

三重警分局表示，由於交通分隊員警並不清楚停車格何時塗銷改畫紅線，也不知道轎車何時停放，因此當3月18日上午10時許發現該車違停，依規定拖吊並開單舉發執法程序並無違誤。

而三重警分局3月28日接獲台北市交通事件裁決所發函，才知道曾男申訴停車的時候，地上確實有停車格，於是再向新北市政府交通局查詢，結果發現竟是委外包商利用深夜施工塗銷停車格、改畫紅線，而且還沒有通知車主，因此，函請新北市警察局退還拖吊保管費及車輛移置費980元，並建請台北市交通事件裁決所撤銷罰單，目前還在跑流程。

新北交通局則表示，本案會將留存之照片提供予申訴民眾及裁決單位，協助其申訴撤單。