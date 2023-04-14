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花蓮鳳林西瓜受寒害！受災面積達135公頃　啓動爭取現金救助

▲▼勘災小組再次勘查發現，西瓜生長有遲發性受災情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼勘災小組再次勘查發現，西瓜生長有遲發性受災情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至鳳林鎮現地勘查西瓜生長情形。勘查結果受1月下旬寒流影響，評估被害面積約135公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。

▲▼勘災小組再次勘查發現，西瓜生長有遲發性受災情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，目前鳳林鎮西瓜有主蔓生育變緩，頂芽優勢消失，致側蔓數量較多，正常節位著果不良等情況，縣長徐榛蔚表示，農曆年間寒流來襲，西瓜農友反應西瓜植株受凍情形，自1月份開始，即請農業處多次邀集農糧署東區分署、花蓮區農業改良場，與西瓜產區各鄉鎮公所至現場勘查，確認西瓜植株生長狀況，並由花改場協助輔導農友使用肥料等資材，以增加西瓜植株耐逆境的能力。

▲▼勘災小組再次勘查發現，西瓜生長有遲發性受災情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

評估受災面積約135公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。

日前勘災小組再次勘查，結果因受1月下旬寒流影響，目前鳳林鎮西瓜生長有遲發性受災情況，鳳林鎮早植西瓜主蔓生育變緩，頂芽優勢消失，致側蔓數量較多，正常節位著果不良等情況，評估被害面積約135公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

徐榛蔚提醒，寒害對於農作物有遲發性的影響，農友如有發現農作生長異常，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

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