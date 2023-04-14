「七龍珠集貼簿」永遠少1張！6、7年級生超有感：花光零用錢

▲網友分享超難成功集完的「超級七龍珠集貼簿」。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於現在的小朋友來說，七龍珠可能顯少耳聞，不過那可是6、7年級生的共同回憶。一名網友就分享「超級七龍珠集貼簿」，表示自己永遠收集不到最後一張印花，引起許多網友共鳴，認為「真的超難」，還有人分享自己成功兌獎的經驗。

一名網友於臉書社團「 報時光｜老派收藏 」，分享了一張超級七龍珠的集貼簿，上面可見若收集滿所有拼圖，就可以領取獎品「一獎SEGA G‧G主機一台、二獎CASIO彩色小電視一台、三獎快樂滑板車一台、四獎忍者滑板一台」，當時吸引許多人花光零用錢收集印花，但原PO也表示，「永遠蒐集不到的最後一張印花」。

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▲超級七龍珠集貼簿。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）

貼文底下吸引大量回應，引發許多網友共鳴，「小時候瘋狂存零錢」、「機率非常他媽的小，收集到3張後信心滿滿，結果一直重複」、「最神奇的是小時候一起收集的同學大家少的那一張都一模一樣」、「花光我童年所有的零用錢」、「永遠得不到的最後一張是不是可以成為都市傳說」、「3-4塊錢一包，搜刮兒童零錢的年代」、「這個很騙錢又流行，簡直像大家樂」。

也有成功人士分享，「我集到過，也換了獎品，但獎品是盜版的，還是市面上買不到的特規，盒子正面大大壓上一個燙金帶圈的『獎』字」、「拿重覆的跟同學換、跟隔壁班換...最後拿到變型金鋼」、「曾經中過，最後一張有印特獎，背後有蓋公司章，老闆當場就打給廠商，過幾天就收到了機器人組」、「我曾經集到過最大獎八張貼滿的，結果老闆隨便拿一盒普通組合模型給小時候對我，我那時候也答應了」。

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