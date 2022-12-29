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懷舊爸挖出「粗白條狀物」給孩子吃　古早味神秘零嘴嚇壞眾人

▲▼懷舊爸挖出「粗白條狀物」給孩子吃　古早味神秘零嘴嚇壞眾人。（圖／翻攝自臉書社團／種菜歡樂園劉姓網友）

▲懷舊爸挖出一條條「粗白條狀物」，回憶起兒時的美好回憶...（圖／翻攝自臉書／種菜歡樂園／劉姓網友）

網搜小組／柯沛辰報導

這款「古早味零嘴」你吃過嗎？一位爸爸在臉書曬出2張照片，稱「這幾條蟲」是他小時候常吃的零嘴，準備等一下用電鍋蒸好後，再端出來給孩子們品嘗，讓大家體驗一下他的兒時零嘴。

劉姓男網友在臉書社團「種菜歡樂園」貼出2張照片，從中可見3條白色的條狀物，尤其外觀上一節節的結構，配上肥肥的身軀，像極了超巨大的「雞母蟲」，也像是蟲蛹。

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原PO說，「今天近午挖幾條蟲，剛清洗好，等一下用電鍋蒸來吃，回味兒時零嘴，同時給小孩子們體驗以前的零食。」照片一出，吸引近5000人按讚、700則留言。

許多網友紛紛驚呼「這是什麼蟲阿！好恐怖！」、「看起來好可怕，能吃嗎」、「第一次看到這麼肥大的冬蟲夏草」、「是蟲嗎！哎唷！拜託你千萬不要給小孩吃！我一直住台北市區，從未見過這蟲！好噁！」

對此，原PO解答，這是葛鬱金，又稱太白筍、粉薯，好種好養，市場上很少見，早期加工後會作為「古早的太白粉」，吃起來味道像玉米，「在貧窮的年代這是很好的零食，小時候常烤來吃」。

不少人聽完恍然大悟，「長知識了」、「我井底之蛙，沒見過」、「嚇死！以為是雞母蟲」，還有人分享「小時候最愛的零嘴呀，很想種，但找不到苗了」、「好吃的粉薯，口感像古早味的玉米」、「切斜片少許油！小火慢慢煎熟！加點胡椒鹽，好吃！」掀起熱議。

▼懷舊爸解答，這是葛鬱金，現在市面上很少見了。（圖／翻攝自臉書／種菜歡樂園／劉姓網友）

▲▼懷舊爸挖出「粗白條狀物」給孩子吃　古早味神秘零嘴嚇壞眾人。（圖／翻攝自臉書社團／種菜歡樂園劉姓網友）

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