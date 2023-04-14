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明2地有雷雨！下周2道鋒面接連報到　變天時間曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今(14)日高壓迴流影響，各地晴朗，白天「暖如夏」上看34度。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(14)日高壓迴流影響，各地晴朗，白天「暖如夏」上看34度；明(15日)鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨，亦有雷雨發生的機率，氣溫降、略轉涼。下週三另一鋒面接近、在暖氣團內，局部地區有短暫陣雨；下週四(20日)鋒面影響，天氣轉變。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(14)日高壓迴流影響，各地晴朗，白天「暖如夏」、中午前後應防曬；大氣穩定不利擴散，西半部有霧霾及空汙，能見度及空氣品質皆不佳，戶外活動應注意。各地區平地氣溫：北部18至31度，中部18至32度，南部19至34度，東部18至33度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：14日晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏。右圖：4時全國空氣品質指標圖顯示，西半部空氣品質不佳。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(15日)鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨，亦有雷雨發生的機率，氣溫降、略轉涼；南部亦有零星少量降雨的機率；晚起天氣好轉。下週(16)日起至週三(19日)各地白天「熱如盛夏」(北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。下週日至週二高壓影響，各地晴朗穩定，白天熱早晚涼，日夜溫差極大；下週三另一鋒面接近、在暖氣團內，仍偏熱，大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率。

下週四(20日)鋒面影響，天氣轉變；鋒面結構調整中，影響程度需觀察。

▼週末天氣概況。（圖／中央氣象局）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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