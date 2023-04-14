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妹子曬出遊照！男生「1舉動」惹怒她　全場洗版挺：直接封鎖啦

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

原以為是霸氣、佔有慾的表現，其實讓人超反感。一名女網友發文抱怨，原本和一位認識的男生聊得很開心；沒想到，對方好幾次看到她發出遊照後，就會自以為是地提要求或瘋狂檢視，說自己不喜歡這種風格，讓她無言以對，只想回嗆「你沒資格管我你知道嗎？」

女網友在Dcard提到，之前認識了一位男生，原本交流都還蠻好的，直到有次她IG換大頭貼，同時PO了一些出遊照後，對方竟主動傳訊息說，「一直不笑的照片不好看」、「希望妳可以露牙齒笑」

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起初，她並未動怒，更耐心解釋不喜歡露齒笑的原因，也跟對方說自己喜歡個性冷酷風，所以照片基本上都不會笑；結果，這回她和朋友拍了一系列暗黑系照片後，對方又傳來訊息，直呼照片不好看，更自以為是地說「女生不笑不好看，走冷酷黑暗風男生會覺得騷又淫蕩，而且男生都喜歡鄰家女孩。」

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

眼看男生對她的照片狂下指導棋，還透露自己心目中的女神是笑容甜美的女孩，並以這套標準瘋狂檢視原PO的照片，種種行為讓她忍無可忍，不禁怒喊「雖然跟你聊天很開心，但你沒有那個資格去管我你知道嗎？」

最後，原PO也不客氣地說，「希望如果有這種行為的男生，麻煩修改一下自己的行為，女生喜歡怎樣的照片是她們的事情，你真的沒有資格去管人家要拍怎樣的照片、穿什麼衣服。」

對此，網友們一面倒挺她，紛紛回應「我都已讀+封鎖」、「我也遇過不熟的直男回我限時說『妝好濃』，真的去死欸，你哪來的咖啊？還敢管我...笑死」、「我也遇過這種的，明明就沒有跟他很熟，我頭髮剪短，他突然說：我喜歡長髮的」、「這下妳知道為什麼很多男的沒人要了吧」、「問他是不是住海邊」、「常說的一句話，這世界上情商為0的人口出乎意料的多」、「認同，喜歡把自己價值觀強加在不熟的人身上，情商不高的人真的不少」、「這種我都直接封鎖」、「直接已讀不回就好，關他屁事」。

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關鍵字：

照片普信男直男出遊照大男人主義Dcard

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