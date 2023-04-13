體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

▲一名醫生聲稱，人的胖瘦歸因於基因，以及他們在生活中經歷的「創傷和壓力」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

英國全科醫生（GeneralPractitioner，GP）拉米（Asher Larmie）在今（13）日聲稱，體重過重並不只是因為吃得太多和動得太少，甚至還質疑減肥對健康的益處，相關言論也令倫敦廣播公司（LBC）的主持人法拉利（Nick Ferrari）啼笑皆非。

據《每日郵報》的報導，法拉利在當天的節目中告訴LBC的聽眾：「我之所以變胖，是因為我喝了太多的紅酒，而且我的運動量不夠。」不過居住在英國赫特福德郡（Hertfordshire）的跨性別全科醫生拉米博士打斷了法拉利，並告訴他：「這絕對不是真的，你之所以胖，並不是取決於你吃了什麼、做了多少運動。這就是大眾多年來被誤導的結果。」

法拉利先生顯然不認同拉米的說法：「醫生，如果我現在離開這，在萊斯特廣場（Leicester Square）跑上跑下3個小時，然後回家只吃一片生菜，後天開始我會看起來像個超模。」

但拉米又反駁了回去，他告訴主持人這樣的努力是沒用的，因為他會在一年內又恢復體重，「身體總是會讓你恢復到原廠設定的體重。」他補充，體重的多寡應歸因於人們的基因，以及他們在生活中經歷的「創傷和壓力」。

拉米甚至還否認了減肥的必要性：「實際上沒有證據表明減肥對任何人的健康有益，無論他們是兒童還是成人。」他還聲稱，超重的人更容易罹患心血管疾病的說法是個迷思，而且那些經常運動和鍛煉的人，事實上會有更高的血壓。

報導指出，拉米之前的爭議言論還包括：幫助胖孩子減肥的嘗試是一種優生學；節食會增加自殺的風險，因為當你失敗時，親友會唾棄你等等。

此外，這位極具爭議的全科醫生還在網路上以200英鎊的價格販售名為體重包容性（weight inclusive）的60到90分鐘虛擬諮詢課程。

然而，他的說法與大量公認的醫學知識背道而馳，數十年來的證據表明，肥胖會增加罹患2型糖尿病、心臟病、某些癌症和中風等疾病的風險。

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