　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

英國全科醫生拉米（Asher Larmie）在13日聲稱，體重過重並不只是因為吃得太多和動得太少，甚至還質疑減肥對健康的益處。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名醫生聲稱，人的胖瘦歸因於基因，以及他們在生活中經歷的「創傷和壓力」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

英國全科醫生（GeneralPractitioner，GP）拉米（Asher Larmie）在今（13）日聲稱，體重過重並不只是因為吃得太多和動得太少，甚至還質疑減肥對健康的益處，相關言論也令倫敦廣播公司（LBC）的主持人法拉利（Nick Ferrari）啼笑皆非。

《每日郵報》的報導，法拉利在當天的節目中告訴LBC的聽眾：「我之所以變胖，是因為我喝了太多的紅酒，而且我的運動量不夠。」不過居住在英國赫特福德郡（Hertfordshire）的跨性別全科醫生拉米博士打斷了法拉利，並告訴他：「這絕對不是真的，你之所以胖，並不是取決於你吃了什麼、做了多少運動。這就是大眾多年來被誤導的結果。」

法拉利先生顯然不認同拉米的說法：「醫生，如果我現在離開這，在萊斯特廣場（Leicester Square）跑上跑下3個小時，然後回家只吃一片生菜，後天開始我會看起來像個超模。」

但拉米又反駁了回去，他告訴主持人這樣的努力是沒用的，因為他會在一年內又恢復體重，「身體總是會讓你恢復到原廠設定的體重。」他補充，體重的多寡應歸因於人們的基因，以及他們在生活中經歷的「創傷和壓力」。

拉米甚至還否認了減肥的必要性：「實際上沒有證據表明減肥對任何人的健康有益，無論他們是兒童還是成人。」他還聲稱，超重的人更容易罹患心血管疾病的說法是個迷思，而且那些經常運動和鍛煉的人，事實上會有更高的血壓。

報導指出，拉米之前的爭議言論還包括：幫助胖孩子減肥的嘗試是一種優生學；節食會增加自殺的風險，因為當你失敗時，親友會唾棄你等等。

此外，這位極具爭議的全科醫生還在網路上以200英鎊的價格販售名為體重包容性（weight inclusive）的60到90分鐘虛擬諮詢課程。

然而，他的說法與大量公認的醫學知識背道而馳，數十年來的證據表明，肥胖會增加罹患2型糖尿病、心臟病、某些癌症和中風等疾病的風險。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
萬惡城市！近1/3紐約人希望5年內搬出　受夠犯罪、高房價及破學校
盤點／情歌都是為她寫！伍佰與大5歲經紀人愛情長跑12年結婚　不生子理由超浪漫
台東大火延燒2小時…起火點發現1焦屍4人獲救　原因尚待釐清

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／火辣台女星遭亂刀狂砍！　全身血險死
情歌都為她寫！伍佰與經紀人愛情長跑結婚　不生理由超浪漫
整理愛妻遺物臉綠！　小王不顧她子宮癌嘿咻墮胎
與媽通話拒回台！　女大生為愛赴緬「自認去工作」
快訊／28歲男連同吊車架墜樓　血流一地慘死
快訊／台中男舉槍自轟！　妻嚇到無法筆錄
女大生為男友留緬甸不回台　靜宜大學喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

2.2萬買二手矽膠娃娃　男子遇詭異現象崩潰：它好像會動

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

2.2萬買二手矽膠娃娃　男子遇詭異現象崩潰：它好像會動

跟女神合比愛心！史上最臉紅MVP　劉俊豪：聽到慈妹有上班

星宇「台北－新加坡」6／1起由A350執飛　洛杉磯航班增班每日飛航

她偷開抓姦神器「定位老公」　多嘴告訴夫好友...離婚又被判刑！

獨／火辣女星友人豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍全身血...慘縫22針險喪命

WHA5月登場　外交部：全力爭取以觀察員身分與會

體重天註定？英國全科醫師聲稱：減肥對人體無任何益處

嫌假日訂房貴！他怒轟飯店「有5種價格」服務沒更好　反被網友酸爆

蔣萬安首次施政報告秀！　王世堅送這份禮物：栓緊市府螺絲

莫德納幼兒次世代疫苗「納入追加劑」　首批13萬劑「不開放混打」

中山高驚見「火戰車」！貨櫃車故障沿路噴火花　驚嚇度破表

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

新奇熱門新聞

2.2萬買矽膠娃娃　男崩潰：它好像會動

印尼女富豪一個手抖　竟捐款1億給待援粉絲

世界最陡峭鐵路！以「之」字轉彎　慘釀2000人喪命

當裸體家政婦6年！她曝客戶「脫掉衣服一起做」

嬌小長髮妹「圖書館全裸4秒謎片」瘋傳！

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

早餐店大冰奶輸了！星巴克新品咖啡「喝了狂拉」

「用過衛生紙」丟碗裡！日拉麵店老闆氣炸公審

38歲女嫁「鬼男友」！5個月後悔了：常被跟蹤

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

與105名女子結婚！「大渣男」登金氏世界紀錄

上杉昇：我沒看過灌籃高手！

台灣穿過地心的地方也叫福爾摩沙

大地谷又稱地獄谷　神秘美麗靈異

更多熱門

相關新聞

她狂網購「控制不住」竟是患病！　醫曝4症狀

她狂網購「控制不住」竟是患病！　醫曝4症狀

許多人喜歡在網路購物，但沒想到太愛買也是一種病。中國有一名辜姓女子，去年出現瘋狂購物的行為，舉止也有些異常，家人發現不對勁，立刻帶去看醫生，結果診斷為帕金森氏症（Pakinson's desease）。

世界上最矮的狗！身高「僅9公分」可塞進口袋

世界上最矮的狗！身高「僅9公分」可塞進口袋

被狗抓傷手沒就醫！　男童罹狂犬病送醫不治

被狗抓傷手沒就醫！　男童罹狂犬病送醫不治

超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

關鍵字：

拉米Asher Larmie體重周刊王

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

派翠克拒同台「節目急找代班」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面