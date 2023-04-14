美軍機洩密嫌犯曝！才剛晉升「曾獲空軍成就獎」　聊天炫耀害出包

記者葉睿涵／綜合報導

美國日前爆出近年來最嚴重的機密資料外洩事件。司法部13日證實，隨著調查取得初步結果，當局目前已將21歲的嫌犯泰謝拉（Jack Teixeira）逮捕，而他的身份背景也隨之曝光。

▲美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

綜合外媒報導，泰謝拉是麻州空軍國民兵的情報部門成員。他於2019年入伍後接受了網路傳輸系統專家的培訓，並在網路通訊相關部門負責空軍的全球通訊運作。據空軍資料顯示，泰謝拉沒有在海外部署的任何紀錄，但他曾因代表空軍的傑出成就或功勳服務獲頒空軍成就獎，且剛剛在去年7月晉升為「空軍一等兵」（A1C）。

▲泰謝拉被逮捕畫面。（圖／路透）

聯邦當局指出，泰謝拉是一名軍事迷和槍枝狂熱份子。他在疫情期間加入了網路社群平台Discord名為Thug Shaker Central的聊天群組，並成為相關群組的領導人。這是一個由20至30名年輕男性組成的群組。他們因喜愛槍枝和線上遊戲而聚在一起，成員們也會在群內分享對槍枝、軍事裝備及上帝的熱愛。

《紐約時報》稱，泰謝拉早在去年就已開始在群內分享機密文件，但這些被成員們散佈到社群媒體的機密，一直到上周才在推特和Telegram上被廣泛傳播並引起媒體關注。路透社透露，外洩文件的數量可能超過100份，而已知的外洩內容涵括了烏克蘭軍事漏洞、北約在烏克蘭部署的特種部隊，以及以色列、南韓和土耳其等盟友的軍事資訊。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）指出，泰謝拉將依據《反間諜法》的「未經授權移除、保留和傳輸機密國防訊息」，在麻州聯邦地區法院接受提審，不過司法部並未明確說明泰謝拉將面臨何種指控。外界相信，他的罪名可能與「故意傳播國防機密」有關，最高刑罰是10年監禁。