鬧區攔人「賣愛心筆」消失去哪　鄉民曝淘汰內幕：去騙更大條的

▲過往鬧區的街道上經常能看見，有人在向路過的民眾推銷愛心筆，但這個場景最近幾年似乎消失了。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

以往在熱鬧的街道或火車站周遭，經常可以看見有人在兜售「愛心筆」或其他文具產品。一名網友在批踢踢表示，以前在火車站附近經常能看到，有自稱美術班的學生在賣筆，但最近幾年幾乎都看不到了，讓他好奇「究竟為什麼」。

原PO在批踢踢表示，以前火車站附近經常有自稱美術班的學生在賣筆、筆袋、零錢包跟文件夾等文具，但為什麼最近幾年卻幾乎看不到了，不可能是因為少子化吧，「火車站賣筆的學生都去哪裡了？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出，有不少網友猜測說，「詐騙業早就不賣筆了」、「被發現假慈善真詐騙後消失了吧」、「話說這就是詐騙的起點吧，以前都不抓」、「反正都是詐騙，不如去EE園區騙更大條」、「去火車站還要颳風日曬雨淋，冷氣房打電或臉書PO文才舒服」、「被時代淘汰了」。

也有網友回憶說，「想到國中在西門町遇到賣愛心筆的，連大叔樣還自稱大學生」、「他們都會說『幫我拿一下，拿一下，拿啦拿啦』，拿了就付錢了」、「賣的筆還超貴，敲盤子」、「愛心筆一支100元」。