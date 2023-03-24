搭星宇商務艙被狂改時間、哩程數竟變負1.7萬！他怒：3年內不再搭

▲星宇航空擁有大批粉絲，不過卻有網友分享一連串不佳的搭機體驗。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空下月將開航洛杉磯航線，近期討論度相當高，也擁有大批粉絲，不過一名網友分享「從星宇粉絲變黑粉」的心路歷程，他搭乘商務艙卻不斷被改時間、改機型，哩程數也莫名變成負1.7萬，一連串的事件讓他坦言，「星宇想馬上『超花（華航）趕榮（長榮）』還是過於不切實際，至少三年內不會再搭星宇」。

一名曾是星宇航空粉絲的網友在臉書社團星宇航空 討論區 STARLUX Airlines發文表示，他近日搭機飛福岡，空服員不只忘記介紹餐食，還忘記把外套拿給他，就指引他下機。

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該網友表示，「這次上飛機前本來想預購免稅品，並且用哩程數折扣，誰知道結帳時一直Error，讓我無法結帳！我也就想說算了，有緣再買好了。誰知道剛剛打開我的APP，看到這麼傻眼的畫面，我也是服了！原來哩程還可以負成這樣！」

他也貼出自己的哩程數，獎勵哩程顯示負1萬6938點，讓他相當傻眼，他也說，「這次出發前，行程被改了好幾次，包括時間被改、飛機型號被改，然後因為我去程有花錢預選座位，客服有打電話來跟我改位子，我還很開心的又打了電話，把去程經濟艙改成商務艙，但又等了一小時排電話客服」。

▲網友的星宇哩程數變成負數。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空 討論區 STARLUX Airlines）

該網友表示，「想不到回程因為本來就是商務艙，然後又因為從A321改成A330又改回A321，害我選位變來變去！而且回程原本沒料到會再被改回A321，我與同行者位置變得超詭異」。

該網友指出，「這些都是小問題，但小問題累積的就是大問題！不管是打電話平均都能比其他航空公司再多20分，還是APP介面極不親人，還有就是網頁沒事就來個404，不然就是無限跳針，然後，前面所述，blah blah ……我心累了！還沒出國就先被搞到覺得精神焦躁」。

該網友表示，「感謝星宇這次，讓我覺得我應該不能裝再繼續逼了，平凡人就該買平常品牌，精品？嗯！不是我這小老百姓該擁有的。畢竟凡夫俗子那個LV之類的包包，看起來只是我自己更俗氣而已。精品？我不配！我想我之後應該會暫時不搭乘星宇了，至少三年內」。

針對網友抱怨，截至發稿時間為止，尚未取得星宇航空回應。