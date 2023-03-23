開箱星宇航空「商務艙飛機餐」　他見1細節讚用心！霸氣鮑魚粥曝

▲詹姆士分享星宇航空商務艙的飛機餐。（圖／翻攝自詹姆士FB）

記者施怡妏／綜合報導

疫情過後，絕對要衝出國玩個過癮，許多人指定搭乘「星宇航空」，除了享受尊爵不凡的搭機體驗，最令人期待的就是飛機餐，型男主廚詹姆士開箱網路預選的「胡同美國翼板牛套餐」，牛肉鋪滿在白飯上，還有霸氣的鮑魚粥，第一次的星宇航空餐點體驗，詹姆士給予極高的評價。

詹姆士在臉書粉專發文，身邊的朋友都大讚星宇的餐點很厲害，「終於換我來感受一下了」，特地挑選了網路預選的「胡同美國翼板牛套餐」，先不論餐點味道，光是一送上面前的視覺感，前菜盤具的擺設，道道分明一點都不馬虎，「主菜餐盤上面大氣的蓋滿牛燒肉，看了就舒服」。

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他分享口感，牛肉是含油脂的料理，前菜搭配上，星宇也挑選了一些比較清爽解油膩的紫蘇杭菊蘿蔔、酒漬番茄，手工細切的菊花蘿蔔，可品嘗到微酸及淡雅清香，「對了！肉上的蔥醬畫龍點睛」。

此外，鮑魚粥也讓他很驚豔，從細節上可以看出星宇對餐點的用心，「譬如說保留了鮑魚肝提鮮，多加了油條讓餐點增加了些台味，最特別的是，那個鮑魚的size太誇張」。

貼文一出，許多網友看照片狂流口水，「顛覆我對飛機餐的既定印象，有機會要坐看看」、「跟看過的別人分享的飛機餐，完全不同檔次」、「那鮑魚的size有霸氣」、「這個看起來一點都不像飛機餐欸」、「這應該是商務艙或頭等艙的菜色吧」、「燒肉真的好吃」、「光看就好享受」。底下也釣出吃過經濟艙的網友讚，「跟團，經濟艙餐點也還可以」、「經濟艙的就很好吃了」。